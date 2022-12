Czesi mają nowy pomysł na maksymalne ceny gazu w Unii

Czechy, które kończą półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej, zabiegają o przyjęcie regulacji związanych z maksymalną ceną gazu ziemnego. Niestety nadal nie wypracowano porozumienia w tej sprawie.

Półroczna prezydencja Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej upływa 31 grudnia 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku pałeczkę przejmie Szwecja. Najważniejszą sprawą, która pozostała do rozwiązania, jest przyjęcie maksymalnej ceny kontraktowej na dostawy gazu ziemnego.

Propozycja przedłożona państwom unijnym w listopadzie zakładała, że punktem odniesienia będzie 275 euro za MWh w ramach kontraktów miesięcznych TTF ( Title Transfer Facility). Brak zgody ze strony Polski, Włoch i Bułgarii dotyczył tego, że ten pułap jest zbyt wysoki. Niemcy i Holandia uznały, że limitów nie powinno być w ogóle. Inne państwa nie były przekonane, czy administracyjne wyznaczanie cen ma coś wspólnego z założeniami gospodarki wolnorynkowej.

Czescy negocjatorzy proponują maksymalną cenę gazu na poziomie 220 euro za MWh

W ostatnich dniach nastąpiła modyfikacja stanowiska przygotowana przez czeskich negocjatorów. Propozycja dotyczy górnej granicy cen na poziomie 220 euro za miesięczne kontrakty. Mechanizm byłby jednak uruchomiony dopiero wtedy, gdy przez 5 kolejnych dni roboczych notowania giełdowe byłyby na wyższym poziomie.

Chcąc złagodzić stanowisko, zaproponowano także wariantowe rozwiązanie. Cena kontraktu TTF, jako punkt odniesienia dla unijnego rynku, musiałaby być wyższa o 35 euro od ceny skroplonego gazu ziemnego LNG w gazoportach, aby uruchomione były działania interwencyjne.

Rządy państw unijnych nadal nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie cen gazu

Według informacji przekazanych przez Reutersa zasadniczo stanowiska państw w sprawie limitu cen gazu nie uległy zmianie i wydaje się, że na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za energię zaplanowanym na 13 grudnia nie dojdzie do porozumienia.

Chcąc sprawę sfinalizować, prezydencja czeska już zaproponowała kolejne spotkanie 19 grudnia z nadzieją na szczęśliwe zamknięcie sprawy. Gdyby tak się nie stało, to szwedzcy negocjatorzy musieliby od początku prowadzić rozmowy.

Wydaje się jednak, że nawet jeśli dojdzie do porozumienia, to i tak niewiele to zmieni na europejskim rynku gazu. Dzisiejsze notowania gazu są na poziomie około 140 euro za MWh, czyli grubo poniżej proponowanych limitów. Dla porównania w sierpniu, kiedy sprawa weszła na agendę prezydencji czeskiej, cena wynosiła 340 euro na MWh.