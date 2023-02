Czesi pozywają Gazprom. Chodzi o gigantyczne odszkodowania

Gdy w 2022 roku Gazprom zaczął zrywać kontrakty na dostawy gazu do europejskich odbiorców, analitycy wieszczyli falę pozwów o odszkodowanie. Czeski koncern energetyczny CEZ właśnie domaga się sprawiedliwości. To może być początek gigantycznych problemów rosyjskiego potentata.

Pozew CEZ to rezultat zerwania przez Gazprom kontraktu.

W kolejce z pozwami czekają kolejni byli partnerzy Rosjan.

W grę wchodzi wiele odszkodowań na duża skalę.

Czeski CEZ wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko spółce Gazprom Export w oparciu o przepisy Międzynarodowej Izby Handlowej.

Choć możliwa skala odszkodowania od spółki zależnej Gazpromu jest niewielka i wynosi około miliarda koron czeskich (45 mln dol.) za brak dostaw gazu w 2022 roku, to jednak zdaniem ekspertów może być pierwszym kamyczkiem, który spowoduje prawdziwa lawinę pozwów. Postępowanie, które będzie miało miejsce w Genewie może być początkiem problemów Rosjan.

Gazprom zasłania się rosyjskim prawem i uważa, że pozwy są bezzasadne

Dlaczego Gazprom zerwał kontrakty? Aby to wyjaśnić, trzeba się cofnąć do 24 lutego 2022 roku. To wówczas Rosja napadła na Ukrainę. Państwa Unii Europejskiej, USA i Kanada nałożyły na agresora szereg sankcji. Do najbardziej bolesnych należały ograniczenia dotyczące rynku finansowego.

W ramach retorsji Rosja nakazała płatność za gaz tylko w rublach. W praktyce oznaczało to zerwanie umów. Niewielu bowiem europejskich odbiorców przystało na rosyjski dyktat i zmianę warunku kontraktów. W tych bowiem zapisano, że walutą rozliczeniową będą dolary lub euro.

Europejscy odbiorcy rosyjskiego gazu podtrzymali chęć kontynuowania realizacji kontraktów, płacąc za surowiec w ustalonych w kontraktach walutach. Na to jednak Gazprom nie wyraził zgodę.

Rosjanie tłumaczyli, że muszą przestrzegać nowych rosyjskich przepisów.

Gazprom zaczął wstrzymywać dostawy gazu i zrywać kontrakty. Jako pierwsze zostały pozbawione rosyjskiego gazu Polska i Bułgaria. Potem gaz przestał docierać do Finlandii, Holandii, Danii, Czech i niektórych odbiorców w Niemczech i Francji. W sumie pokrzywdzonych zostało kilkudziesięciu odbiorców.

Gazprom będzie musiał zapłacić ogromne odszkodowania

Ruch CEZ oznacza, że nad Rosjanami zbierają się czarne chmury. W przypadku czeskiego koncernu wielkość odszkodowania, jakie wchodzi w grę, jest stosunkowo mała. Jednak kilku innych odbiorców będzie najpewniej ubiegało się o miliardy euro odszkodowania.

Brak zakontraktowanego rosyjskiego gazu niemal doprowadził do bankructwa choćby niemieckich kontrahentów Rosjan. By zorganizować dostawy z innych kierunków, Berlin musiał ich dofinansować wieloma miliardami euro.

Rosjanie będą z pewnością tłumaczyć się tzw. „siłą wyższą”, czyli decyzją państwa. Jednak, jak zauważają specjaliści, w kontraktach były zapisane warunki, na podstawie których można było zmienić zapisy umów. Zapisane były również terminy wypowiedzeń. Tymczasem w przypadku Gazpromu zrywanie kontraktów miało miejsce niemal z dnia na dzień. Co więcej, Rosjanie nie byli zainteresowani jakimikolwiek rozmowami.

Teraz może to ich kosztować krocie. Teoretycznie oczywiście mogą nie chcieć uregulować kar. Tyle że w praktyce uniemożliwiłoby to im działanie na europejskim rynku gazu, będącym najważniejszym na świecie, obok azjatyckiego.

Nawet zaś jeśli w takich okolicznościach znaleźliby się chętni na rosyjskie LNG (skroplony gaz ziemny) – bo taki surowiec w praktyce Rosjanie będą chcieli sprzedawać do tzw. krajów nieprzyjaznych, czyli potępiających agresję na Ukrainę – to rachunki za gaz będą już teraz regulowane dopiero po dostawach.