Człowiek z Gaz-Systemu dyrektorem w ważnej europejskiej organizacji gazowej

Zgromadzenie Ogólne organizacji European Network of Transmission System Operators for Gas zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej wybrało nowego dyrektora generalnego. Został nim Piotr Kuś, który pełni stanowisko zastępcy dyrektora pionu rozwoju rynku gazu w Gaz-System. Ze spółką jest on związany od 2008 roku.