Czy gaz uratuje gospodarkę Turkmenistanu?

Turkmenistan, pomimo bogatych złóż gazu, które powinny zapewnić państwu dobrobyt i przyczynić się do jego dynamicznego wzrostu, znalazł się podwójnie w pułapce. Po pierwsze, jest uzależniony gospodarczo od światowych cen surowców energetycznych i popytu na nie. Po drugie, ma bardzo ograniczone możliwości dywersyfikacji kierunków eksportu. W konsekwencji władze republiki mają bardzo niewielki margines błędu w kwestii decyzji mających na celu zwiększenie przychodów z wywozu gazu.

Dla kogo turkmeńskie „błękitne paliwo”

Czy Turkmenistan znajdzie wyjście z pułapki?

Problem jednak w tym, że przepustowość gazociągu do Państw Środka uniemożliwia dalsze zwiększanie eksportu, a jego rozbudowa wymaga pozyskania zagranicznych inwestycji. Żaden ze światowych koncernów nie jest skłonny do lokowania środków w autorytarnym państwie o niepewnej przyszłości, z wyłączeniem firm rosyjskich i chińskich.Te pierwsze cierpią jednak z powodu zachodnich sankcji i nie leży w ich interesie wspieranie konkurencyjnego dostawcy gazu. Wolą same nabywać turkmeński surowiec znacznie poniżej cen światowych i odsprzedawać go drożej, korzystając ze swojej infrastruktury przesyłowej.W 2016 r. Rosja całkowicie zastopowała zakupy „błękitnego paliwa” z Turkmenistanu, co też zapewne przyczyniło się do pogłębienia kryzysu, bowiem jeszcze w 2014 r. rosyjski import wyniósł 11 mld m3. Tego spadku nie zrównoważył wzrost importu Chin z 25,5 do 29,4 mld m3. Trudną sytuację Turkmenistanu nieco poprawiła decyzja Kremla z połowy 2019 r. o zakupie 5.5 mld m3 gazu, który miał pierwotnie być wysłany bezpośrednio do Chin.Szansą dla Turkmenistanu byłoby pozyskanie chińskich inwestorów, którzy sfinansowaliby budowę kolejnych nitek rurociągu. Aktualnie krajowa produkcja gazu zaspokaja ok. 40 proc. zapotrzebowania gospodarki Państwa Środka, a 15 proc. jest importowane z Azji Centralnej. Z punktu widzenia biznesowego inwestycja w turkmeńskie złoża, szacowane na 10 proc. światowych zasobów gazu, byłaby prawdopodobnie opłacalna w zestawieniu z dynamiką rozwoju chińskiej gospodarki i - co ważniejsze - ograniczyłaby ryzyko przerwania dostaw morzem w przypadku zaostrzenia wojny handlowej z USA.Z drugiej strony Pekin zakłada wypłaszczenie krzywej popytu na ten surowiec do 2025 r., a następnie jego stopniowe zmniejszanie. W tej sytuacji Turkmenistan nie może za bardzo liczyć na chiński kapitał, zwłaszcza że taka inwestycja stanowiłaby konkurencję dla rosyjskiego rurociągu Siła Syberii 2, który wg projektu ma dostarczać do Chin 50 mld m3 gazu (ok. 37 proc. całkowitego zapotrzebowania).Aszchabad bardzo liczy też na wciąż znajdujący się w budowie rurociąg TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie), zwany potocznie „transafgańskim”. Problem w tym, że wobec ostatecznego wycofania wojsk USA z Afganistanu, bezpieczeństwo rurociągu zależy od talibów.Co prawda, na ostatnim spotkaniu z prezydentem G. Berdymuchamedowem w Aszchabadzie w lutym 2021 r., przywódcy afgańskich talibów zobowiązali się do wspierania i ochrony zarówno rurociągu, jak i powstającego połączenia kolejowego między obu krajami. Nie wiadomo jednak, czy i na ile talibowie będą honorować tego typu układy. Poza tym, planowane ukończenie budowy na koniec 2021 r. jest mało prawdopodobne z powodu pandemii, a dla Turkmenistanu czas jest kluczowy.Aszchabad poszukuje innych kierunków sprzedaży gazu, aby jak najszybciej zrównoważyć straty wywołane ograniczeniem dochodów z eksportu. Obiecujący wydawała się umowa z Iranem, ale dość szybko doszło do nieporozumień na tle cen zakupu i notorycznego zalegania przez Teheran z płatnościami za dostawy.W rezultacie Turkmenistan może co najwyżej liczyć na doraźną, nieregularną sprzedaż do Iranu. Brak trwałego układu z Teheranem utrudnia też sprzedaż do Turcji, bowiem przesył musiałby się odbywać z wykorzystaniem systemu perskich rurociągów. Podobnie jak Rosja, Teheran nie jest zainteresowany wspieraniem turkmeńskiego eksportu gazu, bowiem sam jest liczącym się dostawcą tego surowca, np. do Armenii. W wypadku podpisania układu jądrowego z Iranem, Teheran zapewne zawalczy o kolejne rynki.Postawiony pod ekonomiczna ścianą rząd republiki zaczął szukać rynków zbytu w najbliższym sąsiedztwie. W czerwcu 2021 r. w Aszchabadzie miało miejsce spotkanie przywódców Turkmenistanu i Kirgistanu, a przedmiotem rozmów było zacieśnienie gospodarczych relacji, ze szczególnym naciskiem na kwestie energetyczne. Jakkolwiek rozmowy były podobno owocne, ale należy pamiętać, że Kirgistan też balansuje na granicy załamania gospodarczego. Wszelkie ustalenia mogą zostać jedynie na papierze.Dodatkowo oba państwa może poróżnić cena surowca. Strona kirgiska chciałaby go kupować za 100 dol. za 1000 m3 (aktualnie kupuje od Rosji po 175 dol.), na co raczej nie zgodzi się Aszchabad, sprzedający gaz do Chin i Rosji po 187 dol..Nawet wypracowanie konsensowej ceny nie zagwarantuje jednak Turkmenistanowi przychodów z tego tytułu, bowiem opłakany stan finansów Kirgistanu nie wróży terminowej płatności za dostawy. Trzeba też dodać, że dumpingowe ceny nie spotkają się z przychylnością Kremla, który może ponownie zastopować zakupy turkmeńskiego gazu. Ponadto nierozwiązanym problemem jest realizacja dostaw, bowiem całość systemu rurociągów na terytorium Kirgistanu należy do Gazpromu, który straciłby ten rynek zbytu.