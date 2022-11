Czy infrastruktura krytyczna w Polsce jest bezpieczna?

Tragedia we wsi Przewodów uzmysłowiła nam ponownie, że Polska jest krajem frontowym. W tym kontekście powraca pytanie, jak wygląda bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tej znajdującej się blisko wschodniej granicy Polski.

15 listopada na polską wieś Przewodów spadł pocisk, zabijając dwie osoby.

Do eksplozji doszło zaledwie kilka kilometrów od linii energetycznej łączącej Polskę z Ukrainą, w odległości 150 km od jednego z największych podziemnych magazynów gazu i w podobnej odległości od magazynów paliw.

Tragedia uzmysłowiła nam, jak blisko wojny jesteśmy i że nawet bez bezpośredniego ataku na nasze państwo istnieje ryzyko, że toczące się za wschodnią granicą działania wojenne mogą nas dotknąć i zagrozić krytycznej infrastrukturze.

Kluczowa infrastruktura gazowa tuż przy wojennym froncie

Ze względu na zaszłości historyczne i geologię blisko granicy z Ukrainą i Białorusią zlokalizowanych jest wiele obiektów gazowej infrastruktury krytycznej. To sprawia, że ewentualne straty w przypadku uderzeń pocisków mogłyby być znaczne.

Do kluczowych elementów gazowej infrastruktury krytycznej zlokalizowanych blisko naszych wschodnich granic należą podziemne magazyny gazu. To swoistego typu wentyle bezpieczeństwa dostarczające dodatkowe ilości surowca w chwilach największego na niego zapotrzebowania.

Blisko granicy z Ukrainą zlokalizowane są dwa podziemne magazyny gazu. Najbliżej do granicy jest z Husowa. Położony zaledwie 30 km od granicy z Ukrainą obiekt może pomieścić około pół mld m sześc. gazu ziemnego. To czyni z tego magazynu jeden z większych, jakie ma do dyspozycji PGNiG.

O tym, jak zabezpieczony jest magazyn, PGNiG nie informuje. Jednak, jak wynika z danych korporacyjnych, w przypadku rozszczelnienia instalacji systemy zabezpieczeń odcinają dopływ gazu do instalacji i odwiertów w sposób automatyczny, eliminując zagrożenie.

Ponadto PMG Husów ma systemy detekcji gazów palnych, urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej (m.in. zbiornik wody przeciwpożarowej, podręczny sprzęt gaśniczy).

Prowadzony proces technologiczny jest nadzorowany przez niezależne od obsługi personelu magazynu automatyczne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku zagrożenia wyłączają pracę instalacji, przerywając dopływ gazu do podziemnego magazynu z odwiertów oraz zatrzymują proces odbioru gazu.

Sama natura składowania gazu w zczerpanych złożach głęboko pod powierzchnią ziemi sprawia, że o ile względnie łatwo uszkodzić armaturę naziemną, o tyle sam zbiornik raczej by nie ucierpiał.

W podobnej co Husów odległości od granicy z Ukrainą zlokalizowany jest inny magazyn gazu – Strachocina. Jego pojemność to 360 mln m sześc. surowca. Jest on zabezpieczony identycznie, jak jego nieco większy sąsiad.

Oba obiekty nie są chronione specjalistycznym sprzętem wojskowym, artylerią lufową czy rakietową.

Kluczowe połączenia gazowe też są zagrożone, bo blisko frontu

Magazyny to jednak niejedyna infrastruktura gazowa w pobliżu wschodniej granicy. Kluczowe znaczenie mają uruchomione w tym roku połączenia gazowe z Litwą, tzw. GIPL, i Słowacją.

Ten pierwszy przebiega przez Przesmyk Suwalski, czyli względnie wąski skrawek terenu Polski i Litwy, jaki oddziela Obwód Kaliningradzki i Białoruś. Ten drugi łączy nasz system gazowy ze słowackim.

W przypadku wzrostu zagrożenia zwłaszcza GIPL mógłby stać się celem ataku, zresztą jak cały przesmyk.

Jak już informował Gaz-System (operator gazociągów), sytuacja wokół rurociągów jest cały czas monitorowana. Jednak ze względu na wielokilometrową trasę nie jest możliwy bezpośredni, ludzki nadzór nad oboma gazociągami.

Przepływ gazu i ewentualne nieszczelności monitoruje elektronika. Ze względów ekonomicznych taniej też wychodziłoby usuwanie awarii (zwykle udaje się to zrobić w 24 godz.) niż postawienie straży.

Przyjaźń, bazy surowcowe i paliwowe również blisko frontu

Przy wschodniej granicy państwa zlokalizowane są także kluczowe obiekty paliwowej infrastruktury, czyli infrastruktura do transportu i magazynowania ropy naftowej. Mowa przede wszystkim o wschodnim odcinku rurociągu Przyjaźń, który odbiera ropę ze wschodu i umożliwia dalszy jej transport do Europy Zachodniej.

O tym, że wojna może zagrażać temu jednemu z największych systemów przesyłowych ropy naftowej w Europie i na świecie, przekonali się niedawno Węgrzy, gdy atak rakietowy Rosji na infrastrukturę krytyczną Ukrainy wstrzymał dostawy ropy przez południową nitkę rurociągu. To główna trasa, którą Węgrzy sprowadzają surowiec do swoich rafinerii.

Przez Polskę biegnie północna nitka Przyjaźni. Rurociąg do Polski wchodzi przez granicę z Białorusią i trafia do Bazy Zbiornikowej PERN w Adamowie. To jedna z czterech baz PERN przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i kolejny strategiczny obiekt, zlokalizowany w przygranicznej strefie, zaledwie 7 km od granicy.

Stąd ropa rurociągiem trafia do największej bazy surowcowej w Polsce, zlokalizowanej już w głębi kraju – w Miszewku Strzałkowskim, k. Płocka. Jak wynika z informacji PERN, który zarządza tymi obiektami, wschodni odcinek rurociągu Przyjaźń osiąga przepustowość 50 mln ton ropy naftowej rocznie.

Oprócz baz surowcowych, w których magazynowana jest ropa, przy wschodniej granicy zlokalizowane są także trzy bazy paliw, w których PERN magazynuje benzynę, olej napędowy, lekki olej opałowy, biokomponenty, dodatki uszlachetniające do paliw oraz paliwo lotnicze. Są to położona przy granicy z Białorusią baza paliw Narewka oraz bazy Małaszewicze i Zawadówka przy granicy z Ukrainą.

Na pytanie o zabezpieczenia i sposób ochrony tych strategicznych dla bezpieczeństwa paliwowego obiektów, zarządzająca nimi firma PERN odpowiada, że są one na bieżąco monitorowane przez wyspecjalizowane służby eksploatacyjne, a także odpowiednie organy państwowe.

Na więcej informacji nie można liczyć, bo… są to kwestie stanowiące tajemnicę państwową i właśnie ze względów bezpieczeństwa nie mogą być ujawniane.

Jednak o tym, jak szybko działają wspomniane służby eksploatacyjne, mogliśmy się przekonać zaledwie kilka tygodni temu, gdy uszkodzeniu uległ zachodni odcinek wspomnianego rurociągu Przyjaźń. Przypomnijmy, że w połowie października doszło do rozszczelnienia i wycieku ok. 70 km od Płocka. Służby techniczne PERN zostały natychmiast poinformowane o awarii i w zaledwie trzy dni przywróciły pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich odbiorców.

Elektroenergetyka krytyczna dla bezpieczeństwa też może być zagrożona

W przypadku elektroenergetyki krytyczna dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej infrastruktura obejmuje oczywiście źródła wytwarzania energii, czyli elektrownie i elektrociepłownie, oraz sieci przesyłowe i dystrybucyjne, którymi prąd płynie do odbiorców energii.

We wschodniej części Polski, która pewnie częściowo słusznie przez lata uchodziła za białą plamę na energetycznej mapie Polski, na specjalną uwagę zasługują transgraniczne połączenia elektroenergetyczne, czyli z Litwą i Ukrainą.

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (LitPol Link) zostało uruchomione handlowo pod koniec 2015 roku – jego moc przesyłowa to około 500 MW.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku, wg. danych PSE, z Polski na Litwę popłynęło około 614 GWh energii, a z kierunku litewskiego do Polski około 1618 GWh. W analogicznym okresie 2021 sytuacja była podobna, tzn. import do Polski był większy od naszego eksportu.

Jedynym czynnym jeszcze do niedawna połączeniem elektroenergetycznym polsko-ukraińskim była linia Zamość-Dobrotwór, którą realizowany był tylko import energii elektrycznej do Polski. To właśnie ta linia jest oddalona zaledwie kilka kilometrów od Przewodowa, gdzie doszło do tragedii po eksplozji rakiety.

Mówimy tu o czasie przeszłym, bo od 11 października 2022 r. nie ma importu prądu z tego kierunku. Ukraina od 11 października br. – z powodu ataków Rosji na obiekty infrastruktury energetycznej – wstrzymała eksport prądu nie tylko do Polski.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 import prądu z Ukrainy do Polski wyniósł 1026,9 GWh wobec 718,1 GWh w analogicznym okresie 2021 roku.

- Monitorujemy stan infrastruktury, jest chroniona, ale o szczegółach nie informujemy - powiedział Maciej Wapiński z biura prasowego PSE.

Stosunkowo niedawno odżyła kwestia ponownego uruchomienia po latach przerwy polsko-ukraińskiego połączenia elektroenergetycznego linii Rzeszów-Chmielnicka Elektrownia Jądrowa, ale ze względu na wojnę w Ukrainie wątpliwe, czy to się szybko wydarzy.

- Realizujemy ten projekt. Na początku grudnia powinniśmy zakończyć przebudowę rozdzielni w stacji Rzeszów z 750 KV na 400 KV i tym samym być gotowi do uruchomienia tej linii. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak Ukraińcy sobie poradzą ze swoimi pracami - mówił niedawno WNP.PL Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

- Zakładamy, że odbywałyby się skoordynowane, czyli rozpisywane w imieniu PSE i Ukrenergo, aukcje na wykorzystanie mocy przesyłowej linii, ale to pieśń przyszłości. Najpierw trzeba zrealizować niezbędne inwestycje, żeby uruchomić linię, a po stronie ukraińskiej – z oczywistych powodów – to obecnie jest problematyczne - wyjaśniał Eryk Kłossowski.

Dużych elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy nie ma, ale są ważne elektrociepłownie w największych miastach wschodniej Polski, tj. w Białymstoku (Enea), w Lublinie, Rzeszowie (PGE) czy w Stalowej Woli (PGNiG/Tauron).

Zlokalizowana w Ostrołęce, należąca do Energi z grupy Orlen, elektrownia Ostrołęka B (moc osiągalna 690 MW) jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodnim regionie, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Natomiast dopiero na linii Wisły są zlokalizowane duże polskie elektrownie, należące do Enei, a mianowicie elektrownia Kozienice – największa w Polsce elektrownia na węgiel kamienny, o mocy zainstalowanej około 4 GW – oraz elektrownia Połaniec, o mocy zainstalowanej ponad 1,8 GW (dane na koniec 2021 roku).

Rząd uspokaja. Procedury zostały już wdrożone

Pytania o bezpieczeństwo naszej infrastruktury krytycznej wracają za każdym razem, gdy dochodzi do incydentów (jak ten z wyciekiem na rurociągu Przyjaźń) lub do znacznie poważniejszych zdarzeń (jak wybuch Nord Stream i tragedia w Przewodowie).

Ze strony polskich władz można usłyszeć uspokajające zapewnienia, że rząd plan ochronny infrastruktury na wypadek zagrożenia posiada.

W niedawnym wywiadzie poseł PiS Marek Suski, szef Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, zapewniał, że jest opracowany i w tej chwili wdrożony już plan różnej ochrony naszej infrastruktury krytycznej.