Czy realny jest całkowity odwrót od rosyjskiego gazu?

Ponad 500 mld m sześc. gazu zużywają rocznie kraje Europy. Prawie 40 proc. surowca pochodzi z Rosji. Czy Europa może zrezygnować z rosyjskiego gazu w ogóle? To bardzo zasadne pytanie, bo każdy metr sześcienny surowca stamtąd to niemal dolar na finansowanie imperialistycznej polityki Kremla. Odpowiedź: to możliwe, ale nie natychmiast.

Gaz trzeba przyjąć i przesłać

A może gaz od kogoś innego?

Najbardziej sporną według specjalistów kwestią są dostawy z Australii. Duży dystans powoduje, że są one zwyczajnie nieopłacalne, bardziej celowe jest skierowanie produkcji z tego kraju na rynek azjatycki.O ile ze zdobyciem gazu nie byłoby w perspektywie kilku lat dużych problemów, o tyle wielki kłopot byłby z transportem. Należy pamiętać, że mogą to robić tylko wyspecjalizowane jednostki. A pływa ich zwyczajnie zbyt mało.Na koniec 2020 roku wszystkich metanowców było tylko 642. W budowie było kolejnych kilka tuzinów. Jednak ze względu na skomplikowanie konstrukcji i wielki koszt, szybkie zwiększenie dostaw tego typu statków nie byłoby możliwe, zwłaszcza że buduje je tylko kilka stoczni.Brak statków to nie jedyny problem. LNG trzeba byłoby odebrać. Oznacza to miliardy metrów sześciennych mocy regazyfikacyjnych. Co prawda już w 2017 roku europejskie terminale gazowe miały łączną moc 227 mld m sześc., a od tego czasu jeszcze trochę jej przybyło, to należy pamiętać, że już obecnie terminale na naszym są coraz mocniej obłożone. W styczniu było to wykorzystanie na poziomie 58 proc. zdolności.Aby więc metanowce mogły oddać ładunek, konieczne byłyby nowe gazoporty. Wiele wskazuje, że agresja Rosji na Ukrainę to przyspieszy... Niemcy, które przez lata rozważały ich budowę, ustami kanclerza Olafa Scholza zapowiedziały konstrukcję dwóch obiektów.Problem w tym, że nawet jeśli dojdzie do inwestycji, to nie uda się jej zrealizować w ciągu kilku lat. Realny termin – i to przy ekspresowych przygotowaniach – to koniec obecnej dekady.Kolejnym problemem jest rozbudowa systemu przesyłowego. To także kosztowny i czasochłonny proces. Zresztą dobrze widać to i u nas, gdzie pożegnanie się z rosyjskim gazem wymusza na Gaz-Systemie przebudowę systemu przesyłowego surowca.Kolejnym godnym rozpatrzenia pomysłem byłoby zwiększenie importu surowca gazociągami. Jednak potencjalni dostawcy są daleko lub wiążą się z nimi inne problemy.Zasobna w gaz jest Azja Środkowa. Jednak raz, że to bardzo odległy rejon. Dwa, że eksportuje ona gaz rurociągami rosyjskimi.Ogromne zasoby gazu, być może większe nawet niż Rosja, posiada Iran. Jednak po pierwsze państwo to niemal wykluczone jest z międzynarodowej społeczności... Po drugie: aby możliwy był przesył surowca do Europy, musiałyby być wybudowane tysiące kilometrów gazociągów.Jak zatem widać, choć teoretycznie możliwe jest zrezygnowanie w ogóle z gazu z Rosji, nie jest to możliwe szybko.Wydaje się, że złotym środkiem byłoby po prostu zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiego surowca - tak, aby jego udział spadł w europejskiej konsumpcji poniżej 25 proc. Ale nawet i na to, jeśli zostaną podjęte decyzje, będziemy jednak musieli poczekać kilka lat.Oczywiście zasadne jest pytanie, czy w ogóle nie można zrezygnować z gazu? Sęk w tym, że nie, bo mitem jest jakoby gaz był zużywany głównie przez energetykę. Największym jego konsumentem – i to jako surowca – jest przemysł. A to wyklucza całkowitą rezygnację z tego paliwa.