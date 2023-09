Czy to koniec boomu na rynku terminali LNG?

Zarządzająca terminalem LNG w Kłajpedzie litewska spółka Klaipedos nafta zaoferowała możliwość przyjęcia dwóch ładunków spotowych gazu. To może być sygnał, że zapotrzebowanie na nowe moce terminali LNG w Europie powoli spada.

Z litewskiego obiektu regularnie korzysta należący do Grupy Orlen PGNiG.

W niektórych częściach Europy widoczne jest już nasycenie terminalami LNG.

Widać nierównowagę, gdyż pewne regiony UE wciąż jednak potrzebują nowych obiektów.

Litewski terminal LNG otwarto nieco wcześniej niż nasz w Świnoujściu. Wynika to z prostszej konstrukcji obiektu, polski terminal jest bowiem gazoportem lądowym, tymczasem obiekt w Kłajpedzie to tzw. terminal FSRU (w uproszczeniu: przyholowany do portu metanowiec bez napędu, który po zacumowaniu i przyłączeniu do lądowych instalacji może przyjmować ładunki gazu).

Dwa wolne terminy na ładunki w dostawach natychmiastowych

Choć terminal w Kłajpedzie regularnie przyjmuje ładunki LNG – także na potrzeby naszego PGNiG, to - jak poinformowała spółka - pojawiła się możliwość przyjęcia dwóch dodatkowych transportów skroplonego gazu ziemnego.

Litwini oferują zdolność regazyfikacyjną dla dwóch spotowych ładunków LNG w listopadzie i grudniu na terenie FSRU Independence w Kłajpedzie o pojemności 170 000 m3. 170 tys. m3 LNG (po regazyfikacji około 100 mln m3 zwykłego gazu) to ładunek odpowiadający wielkości, jaką może przywieźć nasz metanowiec Lech Kaczyński.

Pierwszy termin, w którym możliwe jest przyjęcie dodatkowego ładunku gazu, to 30 listopada-1 grudnia, kolejny - 20-21 grudnia.

Nie wiadomo, czy wcześniej KN planowała w tych porach przyjąć ładunki, czy też np. z planów dostaw w tych terminach wycofała się któraś z korzystających z terminala firm. Faktem jest, że istnieje możliwość dostawy gazu w tym terminie.

Litwa ważna także dla naszego bezpieczeństwa dostaw

Sytuacja w Kłajpedzie i wolne tzw. sloty (terminy na przyjęcie ładunków) w branży LNG nie są niczym niezwykłym. Bardzo niewiele terminali, jak np. zarządzany przez Gaz-System obiekt w Świnoujściu, niemal w pełni (80-90 proc.) wykorzystuje zdolności regazyfikacyjne.

Specyfika pracy polskiego gazportu wynika z tego, że to jedyny terminal, jakim dysponujemy, a po tym, jak Rosja zerwała kontrakty na dostawy LNG, stał się wręcz kluczową częścią bilansu gazowego naszego kraju.

Elementem poprawiającym bezpieczeństwo gazowe kraju jest rzeczony obiekt w Kłajpedzie. We wrześniu ubiegłego roku PGNiG uzyskało w litewskim obiekcie przydział mocy regazyfikacyjnych na lata 2023-2032. Rezerwacja umożliwi spółce odbiór ładunków LNG o wielkości po regazyfikacji około 500 mln m3 (pięć statków wielkości metanowca Lech Kaczyński). Co więcej: po tym, jak został w ubiegłym roku uruchomiony gazociąg Polska-Litwa, tzw. GIPL, istnieje możliwość przesłania tego gazu do naszego kraju.

Pierwsze symptomy nasycenia rynku UE terminalami LNG?

W Europie działa już ponad 30 terminali LNG, a jakieś dziesięć jest już budowanych lub planowanych. Na koniec ubiegłego roku ogólna zdolność Unii do importu LNG sięgała niemal 160 mld m3, co wystarczało do pokrycia około 40 proc. zapotrzebowania na gaz.

Obecna sytuacja – także ta na Litwie – z pojawiającymi się zdolnościami regazyfikacyjnymi może wskazywać, że rynek terminali LNG powoli w UE zaczyna być nasycony.

Nowe obiekty będą jeszcze budowane, jak np. nasz FSRU dla Gdańska, lecz wiele wskazuje, że wysypu dużej liczby nowych terminali już nie będzie.

Co zdecyduje o budowie nowych obiektów? Już Komisja Europejska wskazywała, że niektóre regiony, w tym Bałtyk i kraje bałkańskie Unii, mają wciąż zbyt małą dostępność do LNG. To istotne, że z gazem z Rosji Europa się już niemal pożegnała.

W niektórych przypadkach budowa obiektów wydaje się konieczna. Na przykład FSRU w Gdańsku nie tylko poprawiłby bezpieczeństwo gazowe naszego kraju, ale także naszych południowych sąsiadów.

Prozaicznym powodem wskazującym na potrzebę jeszcze jednego gazoportu jest to, że terminal LNG w Świnoujściu należy do najbardziej w Europie obłożonych – nawet o 30 p.p. wykorzystania mocy więcej niż średnia dla europejskich terminali LNG. Z jednej strony - to zysk, ale - z drugiej - ogromne ryzyko problemów w razie awarii obiektu.

Koniec końców na rynku także z bardzo już wypełnionymi magazynami gazu (ponad 92 proc.) liczba wolnych slotów na dostawy może być znacząco większa.