Daniel Obajtek: gazu w Polsce nie zabraknie

Gazu w Polsce nie zabraknie - zapewnił w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że jesteśmy w pełni zbilansowani z naszymi potrzebami, a magazyny gazu są wypełnione w 100 procentach.

Orlen podpisał w środę z amerykańską firmą Sempra Infrastructure umowę na dostawy gazu. Długoterminowy kontrakt dotyczy dostawy 1 mln ton LNG z USA rocznie przez 20 lat od 2027 r.

Jak mówił podczas środowej konferencji szef PKN Orlen, podpisany kontrakt jest ważny, "by zabezpieczać dodatkowo nasz system i wzrost zużycia gazu w Polsce, ale i w regionie".

Wskazał, że mamy też zabezpieczoną logistykę. "To jest 8 gazowców, które będą dostarczać ten gaz do Polski. Już dwa gazowce zostały odebrane, pozostałe gazowce będą odebrane do 2025 r." - wskazał.

Jak zaznaczył, "to nie jest tylko kontakt, ale cała logistyka". "Bez logistyki, która powstała wcześniej, która powstaje, nie bylibyśmy bezpieczni" - dodał.

Obajtek zapewnił jednocześnie Polaków, że gazu nie zabraknie. "Jesteśmy w pełni zbilansowani z naszymi potrzebami" - dodał. Jak wskazał, w 100 proc. mamy wypełnione magazyny gazu (3 mld 200 mln m sześc.). Wydobycie krajowe to 3 mld 700 m sześc. gazu - mówił.

"80 proc. zarezerwowanych mocy - Baltic Pipe to jest 6 mld 500 mln metrów sześć. gazu, w tym niedawno podpisany kontrakt z firmą Equinor wynegocjowany na 2,5 mld m. sześc. gazu" - przypomniał. Dodał, że na szelfie norweskim wydobywamy dziś ok. 3 mld m sześc. gazu.

"Tam dokonujemy procesów inwestycyjnych i będziemy dokonywać coraz większych procesów inwestycyjnych. W ciągu paru lat zwiększymy wydobycie do 4 mld m sześc. gazu" - zapowiedział.

Jak zapewnił Obajtek, "to zabezpiecza nasze bezpieczeństwo". Zaznaczył, że również "mamy w 100 proc. wykorzystanie Gazoportu - to jest ok. 6 mld m sześc.".