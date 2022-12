Dekada giełdowego rynku gazu. Dziś jest na krawędzi, ma jednak przyszłość

Giełdowy rynek gazu prowadzony przez Towarową Giełdę Energii skończył 10 lat. Jubileusz wypadł w roku kryzysu gazowego i czasie dużych przetasowań w branży. Co dalej? Giełda gazu ma przyszłość. Szanse rozwoju związane są m.in. z wytwarzaniem gazów odnawialnych.

- Budzimy się po kryzysie panświatowym w zupełnie nowej rzeczywistości energetycznej, musimy ją na nowo poukładać. Jestem przekonana, że zrobimy to wspólnie i mądrze w nowym miksie, i przede wszystkim transparentnie, czyli w ramach giełd - skomentowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.

- Moim zdaniem dużą rolę odegra LNG. Będzie go coraz więcej i to już widać. Przyszłością jest lokalne wytwarzanie gazów odnawialnych czy wodoru i to jest przyszłość, dla której trzeba szukać różnych rozwiązań też na giełdzie - ocenił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

- Mechanizm cen maksymalnych gazu w UE został określony, po jego wdrożeniu będziemy obserwować, jak on działa. Zgadzam się z wątpliwościami trapiącymi rynek, ponieważ oceniam, że lista interwencji nie jest listą skończoną - komentował Piotr Zawistowski, prezes zarządu TGE.

- Bardzo trudno będzie wrócić do normalnie funkcjonującego rynku gazu w ciągu najbliższych kilku lat. Potrzeba lat, aby budować wolumeny i potrzeba lat, aby zbudować zaufanie. Obecnie interweniujemy bardzo mocno na rynku gazu - stwierdził Christian Baer, sekretarz generalny Europex.

Prowadzony przez TGE giełdowy rynek gazu wrósł już w krajobraz gospodarczy Polski tak mocno, że stało się dość oczywiste, że funkcjonuje. Ale w istocie tak naprawdę jego historia, chociaż bogata, to nie jest zbyt długa, ponieważ rynek ten ruszył w grudniu 2012 roku, co oznacza, że właśnie skończył 10 lat.

Ten okrągły jubileusz wypadł w szczególnym czasie, tj. w środku europejskiego kryzysu energetycznego związanego bezpośrednio z kryzysem na rynku gazu będącego z jednej strony następstwem działań Rosji, z wywołaniem wojny na Ukrainie na czele, ale też trwającego lata uzależnienia UE od dostaw gazu z Rosji.

„Giełda to taki sklep, który jest otwarty 24 godziny na dobę”

- Satrapia ze Wschodu się przepoczwarzyła, ale zasadniczej zmiany nie dokonała i widzimy to w tej chwili wokół nas w wojnie energetycznej, która trwa. To nie jest tylko wojna konwencjonalna, to nie są tylko zbrodnie wojenne, ale to to są też zbrodnie na rynku energii i transition fuel (paliwo przejściowe - red.) tani i dostępny okazał się ani tani ani dostępny. Zdarzyło się wiele strasznych rzeczy, zdarzył się kryzys największy od II wojny światowej - mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska.

Wskazując m.in. na uzgodnienie w UE maksymalnej ceny na gaz zaznaczyła, że w tym roku „nie mówimy o rozwoju, mówimy o tym, żebyśmy wszyscy doczekali przyszłego roku w miarę dobrym zdrowiu żywi i oddychający na tym rynku, pewnie poobijani, ale żywi i wtedy będziemy myśleć o przyszłości, o zmianach”.

- Budzimy się po kryzysie panświatowym w zupełnie nowej rzeczywistości energetycznej, musimy ją na nowo poukładać. Jestem przekonana, że poukładamy ją wspólnie i mądrze w nowym miksie, ale poukładamy ją transparentnie, czyli w ramach giełd. One muszą wrócić na swoje miejsce po szoku cenowym, szoku załamania. To jest najlepsze miejsce, żeby transparentnie, otwarcie zgodnie z prawami ekonomii i zgodnie z naszymi założeniami obracać energią. Jaki będzie kształt tego rynku? Pewnie wypracujemy go wspólnie - stwierdziła Anna Łukaszewska- Trzeciakowska.

Z punktu widzenia TGE, ale zapewne też uczestników rynku gazu to sygnał, że władze doceniają znaczenie giełdy gazu. I to dobry sygnał, ponieważ ostatnie miesiące to w końcu w UE, w tym w Polsce, festiwal interwencji na rynkach surowców energetycznych i energii elektrycznej, który czasami budzi obawy, że tworzone latami rynki giełdowe mogą zostać wywrócone.

Także Rafał Gawin, prezes URE, uważa giełdę gazu za ważny element gospodarki.

- Giełda to takie miejsce, taki sklep który jest otwarty 24 godziny na dobę, w którym towar, w tym przypadku gaz, jest dostępny i jego cena jest obiektywna, taka sama dla każdego. Giełda jest bardzo potrzebna po to, żeby móc kupić gaz, żeby go nie szukać - komentował Rafał Gawin.

Ale jak zaznaczył wdrażając różne rozwiązania poprawiające konkurencyjność rynku „trochę zapomnieliśmy o drugim filarze, o tym, co nazywamy dostępnością energii po przystępnej cenie, czyli o odbiorcach”

- Rynek wycenia energię kierując się prawami popytu i podaży. W sytuacji kiedy podaż została silnie ograniczona na rynku europejskim towar został wyceniony, ale niestety nie zadziałał ten drugi filar, czyli dostępność energii po przestępnej cenie i interwencja była potrzebna - stwierdził Rafał Gawin.

Pytaniem jest, wskazywał Rafał Gawin, co należy zrobić, aby nie wywrócić rynku giełdowego gazu, aby nie stracić wartości, które zostały osiągnięte, jak znaleźć rozwiązanie, które odpowie też na wyzwania związanie z dostępnością gazu.

- Giełdy muszą działać, bez giełdy nie będzie rynku. Giełda jest potrzebna nie tylko uczestnikom rynku, przedsiębiorstwom energetycznym, ale też odbiorcom. Zamroziliśmy rynek dosyć mocno. Dzisiaj jest gorzej, bo mamy niższy wolumen obrotów, ale myślę, że warto spojrzeć na rynek giełdowy bardziej perspektywicznie - ocenił Rafał Gawin.

- Moim zdaniem dużą rolę odegra LNG. Będzie go coraz więcej i to już widać. Przyszłością jest lokalne wytwarzanie gazów odnawialnych czy wodoru i to jest przyszłość, dla której trzeba szukać różnych rozwiązań też na giełdzie. Pakiet REPowerUE pokazuje, że rynek będzie wracał do większej konkurencji - komentował Rafał Gawin.

„Nam TGE jest potrzebna jako pewien benchmark rynkowy”

Piotr Kuś, dyrektor generalny European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) m.in. wskazał, że europejski rynek gazu przechodzi bardzo ciężki okres, bo „w bardzo krótkim okresie straciliśmy 30 proc. dostaw i ten rynek próbuje teraz odnaleźć równowagę na różnych płaszczyznach” poprzez organizowanie nowych kontraktów na dostawy, przez prace nad nową infrastrukturą czy poprzez prace na poziomie regulacyjnym.

- W tym roku wchodząc w zimę mamy zapełnienie magazynów gazu na poziomie 90-95 proc. średnio w Europie, a w zeszłym roku w tym okresie to było około 70 proc. i trzeba życzyć sobie, żebyśmy w zdrowiu dożyli zimy 2024 roku, ponieważ napełnienie magazynów w przyszłym roku będzie jeszcze większym wyzwaniem niż w tym - komentował Piotr Kuś.

Przemysław Wacławski, zastępca dyrektora oddziału PKN Orlen, oddział centralny PGNiG w Warszawie stwierdził, że rozwój giełdowego rynku gazu można podzielić na dwa etapy - do roku 2022 kiedy rozwój prowadził do zwiększenia konkurencyjności, do zwiększenia liberalizacji rynku i etap roku 2022 „w którym musieliśmy zrobić dwa kroki wstecz zatrzymać się, powalczyć o to, żeby ten rynek w ogóle przetrwał”.

- Robimy krok wstecz, dwa kroki wstecz. Obroty są niższe, jest nowa legislacja, która dopuszcza obniżenie obliga giełdowego - obligo wynosi 55 proc,. może być obniżka do 30 proc. Natomiast nie wyobrażamy sobie, żeby obrotu giełdowego nie było. Nam TGE jest potrzebna jako pewien benchmark rynkowy żeby patrzeć na rynek gazu przez pryzmat rynkowy - zaznaczył Przemysław Wacławski.

Podkreślił przy tym, że perturbacje na rynku gazu zaczęły się na długo przed wybuchem wojny na Ukrainie.

- Z punktu widzenia PGNiG największa sytuacja kryzysowa wystąpiła jesienią ubiegłego roku. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy standardowa cena gazu oscylująca między 15 a 20 euro/MWh, a w okresie pandemii wynosząca nawet 5 euro nagle we wrześniu - październiku wzrosła do 130 euro/MWh, a zmienność cen w ciągu dnia sięgała 30 proc. wyjaśniał Przemysław Wacławski.

„Dwa lata temu mówiło się o ujemnych cenach gazu”

Christian Baer, sekretarz generalny Europex, również podkreślał, jak bardzo i szybko zmieniła się sytuacja na giełdowym rynku gazu.

- Dwa lata temu mówiło się o ujemnych cenach gazu. Naszym największym zmartwieniem było, żeby mieć model rozliczeniowy, który byłby w stanie funkcjonować w warunkach ujemnych cen gazu. Potem mieliśmy ożywienie po covidzie i mieliśmy do czynienia z szokiem związanym z nagłym wzrostem popytu, a w zeszłym roku znowu kilka okresów zwyżek cen do bezprecedensowych poziomów - mówił Christian Baer.

Zaznaczył, że w reakcji na wysokie ceny gazu KE przedstawiła zestaw narzędzi mitygujących ceny mających działać zarówno po stronie popytu jak i podaży, które wydawały się rozsądne, ale „24 lutego to się zmieniło i stopniowo podaż gazu na UE została poważnie ograniczona co wywołało znowu działania regulacyjne”.

- Bardzo trudno będzie wrócić do normalnie funkcjonującego rynku gazu w ciągu najbliższych kilku lat. TGE bardzo dobrze to rozumie. Żeby budować wolumeny, trzeba lat, i trzeba lat, żeby zbudować zaufanie. Mieliśmy 25 lat liberalizacji rynku gazu postępującej z roku na rok. Obecnie interweniujemy na nim bardzo mocno - m.in. stwierdził Christian Baer.

Oczywiście, jedną z najbardziej istotnych spraw, które teraz interesują odbiorców gazu są ceny tego surowca.

- Zimą ceny gazu będą zależały od pogody, a jak niektórzy podkreślają ważniejsze jest pytanie o podaż gazu zimą 2023/2024 i także z tego powodu trudno jest teraz komentować ceny. Niemniej mechanizm cen maksymalnych gazu w UE został określony, gdy zostanie wdrożony będziemy obserwować jak on działa. Zgadzam się z wątpliwościami trapiącymi rynek, ponieważ oceniam, że lista interwencji nie jest listą skończoną - komentował Piotr Zawistowski, prezes zarządu TGE.

- Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę to wydaje mi się, że sytuacja ostatnich miesięcy zmieniła postrzeganie infrastruktury gazowej nie tylko w Europie, ale generalnie na świecie. Musimy mieć infrastrukturę, żeby być gotowym na różne scenariusze, pozwalającą na bezpieczeństwo dostaw gazu. Budujemy ją nie tylko po to, aby na niej zarabiać, co wcześniej było priorytetem i doprowadziło do trudnej sytuacji w niektórych krajach Europy, gdzie zamykano dostawy gazu z Rosji - wskazał Piotr Zawistowski.

„Bezpieczeństwo energetyczne jest kosztem, ma cenę finansową”

Ważnym punktem na mapie trosk UE są dostawy gazu do Ukrainy. Chyba więcej się w tym obszarze dzieje, niż można na co dzień usłyszeć.

- Kwestia dostaw gazu do Ukrainy nie będzie związana z ograniczeniami fizycznymi. To jest tylko kwestia pieniędzy. Jeśli międzynarodowa społeczność darczyńców zadecyduje, że trzeba też wspierać finansowo Ukrainę, żeby otrzymała potrzebne dostawy gazu, to tak będzie - skomentował Gregor Weinzettel, ekspert ds. rynku gazu Energy Community.

- W ramach raportu SEEGAS (The South-East European Gas -red.) wykonaliśmy też analizę, jak można z różnych kierunków sprowadzać gaz do Ukrainy. Jednym z nich jest Polska i LNG. Kolejna opcja to Chorwacja oraz przepływ powrotny z Bałkanów. Tutaj trzeba popracować trochę z Mołdawią i działamy w tym zakresie. Jestem pewien, że to także uda się sfinalizować na czas - stwierdził Gregor Weinzettel.

Piotr Zawistowski odniósł się ponadto do problemu dekarbonizacji unijnej gospodarki. Wyznaczany termin osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, czyli 2050 rok, jak na skalę wyzwania wcale nie jest odległy.

- Rok temu mieliśmy plany dekarbonizacji i inne śmiałe założenia. 2022 rok zmusił nas do oceny naszego postępowania. Oczywiście, że powinniśmy być jak najbardziej efektywni, szczególnie jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Czasami jednak będziemy inwestować w rozwiązania, które nie zawsze będą najbardziej efektywnie wykorzystane, ale powstaną ze względu na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne jest kosztem, ma swoją cenę - ocenił Piotr Zawistowski.

Zdaniem Piotra Zawistowskiego, należy podobnie podchodzić do transformacji energetycznej.

- Myślę, że musimy obrać jakiś kierunek transformacji. Czy to będzie wodór czy coś innego, to pozostaną wątpliwości co do tego jak wszystko powinno działać w szczegółach. Widzimy miejsce dla wodoru w przyszłej gospodarce, ale nie wiemy jeszcze, jaka to będzie technologia. Musimy zaakceptować ryzyko utraty części pieniędzy. Inaczej nie podejmiemy decyzji, ponieważ zatniemy się na etapie liczenia wydatków – ocenił Piotr Zawistowski.

W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas konferencji zorganizowanej przez TGE z okazji 10-lecia giełdowego rynku gazu.