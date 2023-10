Desperacki ruch Gazpromu. Łudzi się, że Chiny zastąpią Europę

Gazprom prowadzi rozmowy ze stroną chińską w sprawie zwiększenia dostaw rurociągiem Siła Syberii powyżej planowanego poziomu 38 mld m3 rocznie - powiedział prezes Gazpromu Aleksiej Miller.

- Strona chińska rozważa możliwość zwiększenia wolumenów dostaw poprzez Siłę Syberii. Nie można wykluczyć, że takie porozumienie uda się osiągnąć w najbliższym czasie – zapowiedział prezes Gazpromu Aleksiej Miller.

Po zerwaniu dostaw do Europy, Gazprom do niedawna czołowy dostawca surowca dla państw Unii Europejskiej, stracił nasz rynek. Moskwa próbuje się ratować, zwiększając dostawy gazu do Chin. Jednak nie rekompensuje to straconego europejskiego rynku. W przybliżeniu tą drogą Rosja do Chin może wysłać około 25 proc. tego co sprzedawała w UE.

Dostawy rosyjskiego gazu rurociągiem Siła Syberii do Chin rozpoczęły się w 2019 roku. Planowany wolumen eksportu na 2023 rok to 22 mld m3, na przyszły rok – 30 mld m3, a na kolejny – 38 mld m3. To teoretyczne maksymalne zdolności przesyłowe tej drogi. Na razie nie wiadomo, jak Gazprom chce jeszcze bardziej zwiększyć przepustowość gazociągu.

Jak przyznał Miller, potencjał dostaw do Chin jest bardzo duży. - Jeśli porównamy w średnim okresie potencjał dostaw gazu do Chin, to dopiero dostawy rurociągami w najbliższej przyszłości mogą osiągnąć poziom wolumenu dostaw, jaki mieliśmy na eksport do Europy Zachodniej - uważa szef Gazpromu.

Sceptyczni, co do tych planów, są analitycy. Ich zdaniem w najbliższych latach nie ma możliwości zwiększenia dostaw gazu z Rosji do Chin ze względu na brak gazociągów.