Dla amerykańskiego LNG to państwo jest najważniejsze w Europie

Według najnowszego miesięcznego raportu amerykańskiego Departamentu Energii dotyczącego rynku LNG, Holandia była w maju najważniejszym celem eksportu skroplonego gazu z USA.

Raport pokazuje, że terminale w USA wysłały w maju 64,5 Bcf 9miliardów stóp sześciennych) LNG do Holandii, 51,7 Bcf do Francji, 31,2 Bcf do Japonii, 26,9 Bcf do Argentyny i 25,2 Bcf do Wielkiej Brytanii.

Te pięć krajów przyjęło w maju 54,4 procent całkowitego eksportu LNG z USA. Co ciekawe, wcześniej przez sześć miesięcy z rzędu to Wielka Brytania była głównym celem dostaw LNG z USA.

Holandia zwiększyła swoje możliwości dzięki uruchomieniu terminalu LNG firmy Gasunie w Eemshaven FSRU.

Pierwszy w kraju terminal oparty na FSRU uzupełnia obiekt importowy Gate LNG w Rotterdamie, również obsługiwany przez Gasunie i Vopak.

Warto dodać, że poprzez Holandię importują skroplony gaz ziemny m.in. Czechy i Niemcy.

Stany Zjednoczone wyeksportowały w maju łącznie 366,7 Bcf LNG, co daje wzrost o 4,4 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku i spadek o 1,4 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem, wynika z raportu DOE.

Terminale w USA wysłały w maju 127 ładunków LNG, w porównaniu do 114 ładunków w maju 2022 roku i 110 ładunków w kwietniu tego roku.

Według raportu DOE, średnia ważona cena terminala eksportowego osiągnęła w maju 7,05 dol. za MMBtu.

W dziesiątce najważniejszych odbiorców amerykańskiego LNG nie było Polski.