Dla ludzi, gospodarki i państwa. Miliardy na bezpieczeństwo gazowe

Bezpieczne dostawy gazu na rynkowych warunkach - to najważniejszy cel, jaki przyświeca realizowanym przez Gaz-System inwestycjom. O tym, na co zostanie wydanych 14,5 mld zł w najbliższych latach oraz jakie to przyniesie efekty naszemu krajowi mówi portalowi WNP.PL Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.