Dla Rosji to początek końca. Już nigdy nie będzie supermocarstwem?

Kraje europejskie dążą do ograniczenia rosyjskich dostaw, a eksodus zachodniego kapitału i know-how nieuchronnie doprowadzą do opóźnień w realizacji lub do anulowania projektów energetycznych w Rosji, co wpłynie na przyszłą produkcję – prognozują analitycy Rystad Energy.

Rynki dla gazu

Czytaj: Holenderskie gminy chcą zerwać umowy z Gazpromem. „Nie chcemy finansować Putina” Europa szybko realizuje plany dywersyfikacji energii - w obliczu obaw, że Rosja może ograniczyć dostawy gazu, gdy kryzys będzie się pogłębiać.Dania wyraziła już zgodę na budowę gazociągu doprowadzającego norweski gaz do Polski, po zawieszeniu (procedura tzw. zgód środowiskowych) w zeszłym roku. W nadchodzących tygodniach Unia zaproponuje środki mające na celu jeszcze przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, aby zastąpić nią rosyjski gaz – zwraca uwagę rferl.org.Według Rystad, Europa mogłaby w tym roku zastąpić większość importowanego rosyjskiego gazu skroplonym gazem ziemnym (LNG) i innymi źródłami energii, w tym węglem, energią jądrową i hydroenergetyczną, chociaż taka zmiana byłaby kosztowna...Rosja wyeksportowała w zeszłym roku na Stary Kontynent rurociągiem ze złóż w zachodniej Syberii 155 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Jeśli Europie uda się znacząco ograniczyć import rosyjskiego gazu w nadchodzących latach, Moskwa znajdzie się w trudnej sytuacji, ponieważ nie ma innego rynku zbytu na gaz – twierdzą analitycy Rystad.Zaznaczają, że złoża zachodniosyberyjskie nie są połączone rurociągiem z Chinami, czyli szybko rozwijającym się rynkiem gazu. Rosja dąży zatem do zbudowania nowego rurociągu, który do 2030 roku przetransportowałby 50 mld metrów sześciennych ze złóż zachodniosyberyjskich do Chin. Obecnie dostarcza do kraju za Wielkim Murem zaledwie 10 mld metrów sześciennych - rurociągiem ze złóż we wschodniej Syberii; oczekuje się, że do 2025 roku dostawy wzrosną do 38 mld metrów sześciennych.Rosja mogłaby potencjalnie stracić nie tylko rynki zbytu, ale także część globalnych wpływów przy takiej reorientacji eksportu. Sprzedaż gazu do Azji nie daje takiego samego geopolitycznego znaczenia, jak sprzedaż do Europy – podkreśla Rystad Energy.Czytaj: Firmy naftowe uciekają z Rosji, ale koncern TotalEnergies tam jednak zostaje