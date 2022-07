Do gazoportu w Świnoujściu dotarł gaz z USA

Kolejny ładunek LNG przypłynął do polskiego gazoportu w Świnoujściu. Tym razem przywiózł go pływający pod banderą Singapuru metanowiec BW Magnolia. To już 176 dostawa skroplonego gazu w historii naszego terminala.

Zbudowany w 2020 roku i mierzący 295 metrów długości i 46 metrów szerokości statek przywiózł w swoich zbiornikach 85 mln m3 gazu (po regazyfikacji). Ładunek ten został umieszczony na statku w amerykańskim centrum LNG – Sabine.

Czytaj też: Nord Stream staje, a Gazprom traci kolejne argumenty

BW Magnolia regularnie gości w Europie z ładunkami amerykańskiego gazu. Poprzednio przywiozła identyczną ilość surowca do terminala w Escombreras koło Kartageny.

Dostawy LNG do terminala Gaz-Systemu w Świnoujściu są obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa gazowego naszego kraju.

Sytuacja na europejskim rynku gazowym jest bowiem trudna. To efekt działań Rosji, która ograniczyłam dostawy gazu do krajów Unii Europejskiej. W przypadku kilku – w tym Polski – w ogóle zrezygnowała z dostaw surowca, zrywając kontrakty.