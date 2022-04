Do Polski dotarł pierwszy ładunek LNG od zakręcenia kurka z rosyjskim gazem

Do gazoportu w Świnoujściu zawinął metanowiec Isabella. Pływający pod flagą Grecji statek przywiózł ładunek skroplonego gazu z USA. Najnowsza – już 162 dostawa – ma miejsce w sytuacji, gdy po bezprawnym wstrzymaniu przez Rosjan dostaw gazu terminal w Świnoujściu stał się kluczową droga transportu surowca do naszego kraju.

Obecna dostawa jest już 14. w tym roku. To tylko o dwie mniej niż w całym pierwszym roku funkcjonowania gazoportu. Wraz z zawinięciem Isabelli przekroczona została już bariera 30 mln m3 LNG odebranego w Świnoujściu.

Najnowszy ładunek dotarł z USA. Przywiózł go oddany zaledwie osiem miesięcy temu do użytku metanowiec Isabella. Powstały w koreańskiej stoczni Daewoo statek ma 294,9 metrów długości i 46 metrów szerokości. Może przywieźć 174 tys. m3 skroplonego gazu.

Jest pierwszym we flocie Maran Gas (właściciel statku) wyposażonym w silniki dwupaliwowe WinGD X-DF.

Dodatkowo zamontowano na nim system odparowanego gazu, a także system ponownego skraplania.

Grecka firma żeglugowa należy do Angelikoussis Group i dysponuje kontraktem na 13 nowych gazowców LNG. W związku z tym zwiększy to jej flotę do 50 statków z obecnych 37.

Należący do Gaz-Systemu gazoport to kluczowy element pozwalający uniezależnić Polskę od gazu z Rosji. Obecnie ta droga można przetransportować do naszego kraju około 6,5 mld m3 gazu (po regazyfikacji). Po zakończeniu rozbudowy będzie to niemal o dwa mld m3 więcej.