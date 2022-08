Do Polski płynie więcej gazu z Jamału

We wtorek 9 sierpnia od wczesnych godzin rannych znacząco wzrosły przepływy gazu z Niemiec w ramach rewersu gazociągiem Jamał-Europa. W poniedziałek Polska otrzymywała około 266,7 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę, a obecnie te wartości wzrosły do 404 tysięcy metrów sześciennych gazu. Natomiast przez Nord Stream 1 tłoczonych jest ponad 1,3 miliona metrów sześciennych .

Przepływy gazu na kierunku wschodnim według operatora systemu Gascade poprzez gazociąg Jamał-Europa z Niemiec do Polski znacząco dziś wzrosły. Przez punkt pomiarowy Mallnow zlokalizowany na granicy niemiecko-polskiej przepływa od wczesnych godzin porannych około 404 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę. Wczoraj, w późnych godzinach nocnych, te wartości były znacząco niższe i wynosiły średnio 266,7 tysiąca metrów sześciennych na godzinę.

Czytaj także: Europa woła o więcej gazu z Rosji, a Gazprom surowiec tylko sączy

Podane zostały także fizyczne przepływy przez Nord Stream 1. W godzinach rannych wynosiły nieco ponad 1,31 miliona metrów sześciennych na godzinę. Były one na poziomie niemal identycznym jak w okresie kilku wcześniejszych dni. Oznacza to jednak, że Gazprom minimalnie zwiększył eksport do zachodnich odbiorców do około 30 milionów metrów sześciennych dziennie.

Czytaj także: Putin musi się obawiać 2023 roku. Dramat z ropą i gazem może być ogromny

Po zakończeniu przeglądu technicznego Nord Stream dzienne dostawy do Niemiec były na poziomie 21-24 milionów metrów sześciennych gazu. Jest to jednak tylko niewielka część zdolności przesyłowych gazociągu, które wynoszą dziennie około 165 milionów metrów sześciennych gazu.

Jak przekazał Reuters, Gazprom poinformował dziś, że minimalnie zostanie zwiększony eksport gazu do Europy z wykorzystaniem ukraińskich gazociągów - z 41,8 miliona metrów sześciennych w poniedziałek do 42,1 miliona we wtorek.

Według danych ukraińskiego operatora sytemu przesyłowego rosyjskie dostawy na Słowację przez przejście graniczne Velke Kapusany wyniosły wczoraj 36,8 miliona metrów sześciennych i nie odbiegały od poziomów z kilku wcześniejszych dni.