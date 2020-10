Do Polski popłynie duński gaz. Jest umowa

Prezes #PGNiG @JerzyKwiecinski: „Realizacja kontraktu z @Orsted to większe bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu w Europie. Po oddaniu do użytku #BalticPipe #gaz dostarczony przez 🇩🇰Ørsted będzie mógł trafić do Polski🇵🇱 jako część naszego zdywersyfikowanego portfela dostaw” pic.twitter.com/PA8fcRCVOq