Do Polski przestał płynąć gaz ze strony Niemiec

Wykorzystywany do przesyłu gazu z zachodu do Polski gazociąg jamalski wstrzymał w poniedziałek pracę. Na razie nie wiadomo, co spowodowało przerwę i jak długo ona potrwa.

Gazociąg jamalski został wybudowany po to, aby przesyłać (ponad 30 mld m3 gazu rocznie) surowiec z Rosji do Niemiec. Jednak po tym jak Polska ostro zaczęła sprzeciwiać się budowie Nord Streamu i Nord Streamu 2, Rosjanie będący współwłaścicielem spółki zarządzającej polskim odcinkiem gazociągu (EuRoPol Gazu) zaczęli ograniczać wykorzystanie rurociągu.

Rok temu zrezygnowali z niego całkowicie – w całym 2021 roku gazociągiem w obu kierunkach przesłano około 26,77 mld m3. Z czasem strona polska zaczęła gazociąg w coraz większym stopniu wykorzystywać do sprowadzania surowca z zachodu.

Obecnie wiele wskazuje na to, że gazociąg może być znacjonalizowany. W połowie listopada Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustanowiło na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tymczasowy zarząd przymusowy nad 100 proc. akcji PAO Gazprom w EuRoPol Gazie.

To, że gazociąg przestał przesyłac gaz nie powinno niepokoić. Być może należy to wiązać ze zwiększeniem przesyłu surowca Baltic Pipe. Warto zaznaczyć, że ten kluczowy gazociąg, łączący nasz kraj z Danią i Norwegią, właśnie osiągnął pełnię zdolności przesyłowych.

Za wstrzymaniem przesyłu mogą stać również względy technologiczne.

Z naszego punktu widzenia przesył gazu Jamałem jest ważnym elementem bezpieczeństwa gazowego kraju, ale nie najbardziej kluczowym.

Tym są dostawy LNG do gazoportu w Świnoujściu. Coraz ważniejszą rolę odgrywa gazociąg Baltic Pipe. Ponad 20 proc. z liczącego około 16-17 mld m3 krajowego zapotrzebowania na gaz pokrywa także własne wydobycie.