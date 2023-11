Do polskiego gazoportu zawinął statek noszący boskie imię

Do terminala LNG w Świnoujściu przypłynął metanowiec Asklipios. Noszący nazwę greckiego boga sztuki lekarskiej statek przywiózł skroplony gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych.

Jednostka Asklipios pływa pod banderą Malty i ma 299 metrów długości. Statek ma dwa lata. Jego szerokość to 46 metrów. Statek przywiózł w swoich zbiornikach około 100 mln m3 gazu (po regazyfikacji).

Ładunek został wysłany z wielkiego amerykańskiego centrum LNG Port Arthur. Z tego portu jednostka w rejs do Polski wyruszyła 18 października.

Przywieziony gaz to już 52 dostawa surowca w tym roku do naszego terminala LNG. Łącznie gazoport odebrał już 258 dostaw skroplonego gazu ziemnego.

W tym roku częstotliwość zawinięć to dostawa co sześć dni. W praktyce może to oznaczać, że przy zachowaniu tego tempa na koniec roku liczba dostaw będzie oscylowała wokół 60. Przekłada się to na ponad 6 mld m3 gazu ziemnego.

Zarządzany przez Gaz-System gazoport w Świnoujściu to jedna z dwóch najważniejszych dróg dostaw gazu do naszego kraju – drugą jest rurociąg Baltic Pipe do Norwegii.