Dobre wieści dla Orlenu z Norwegii. Nowe odkrycie da gaz jeszcze w tym roku

Norweski Equinor poinformował o nowym odkryciu gazu na Morzu Północnym. Odkrycie choć niewielkie, ale może dać europejskim odbiorcom gaz jeszcze w tym roku. Partnerem projektu jest należąca do Orlenu norweska spółka PGNiG.

W poniedziałek (6 listopada) spółka Equinor ogłosiła nowe, komercyjnie opłacalne odkrycie gazu w pobliżu złoża Gina Krog na Morzu Północnym, z którego wydobycie może rozpocząć się już w 2023 roku. Szacunkowe wolumeny wydobycia w jego przypadku wynoszą od 5 do 16 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

To pierwsze komercyjne odkrycie na licencji Gina Krog od 2011 roku. Operatorem z 58,7 proc. udziałów jest tu norweski Equinor. Partnerami są: norweska spółka kuwejckiego koncernu KUFPEC (30 proc.) oraz PGNiG Upstream Norwegia (11,3 proc.), wchodząca w skład grupy Orlen.

Odwiert został wykonany przy użyciu platformy wiertniczej Noble Lloyd Noble.

Przedłużanie życia odwiertów daje coraz lepsze wyniki

Odkrycie uważa się za opłacalne komercyjnie, częściowo dlatego, że można w nim wykorzystać istniejącą infrastrukturę platformy Gina Krog. Jego uruchomienie planuje się w czwartym kwartale 2023 r.

- Odkrycie pomoże przedłużyć żywotność i wzmocnić rentowność Gina Krog i jest ważne dla całego obszaru Sleipner. Szybko sprowadzi do Europy nowy gaz o dobrej rentowności i niskiej emisji CO2 z wydobycia. Gina Krog jest już zelektryfikowana i ma wolne moce produkcyjne. To pokazuje, jak ważne są badania na dojrzałych obszarach norweskiego szelfu kontynentalnego - mówi Camilla Salthe, wiceprezes ds. wydłużania eksploatacji złóż w Equinorze.

Orlen jest jednym z największych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Orlen, po przejęciu PGNiG i Lotosu, jest jednym z największych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Po integracji działających w tym rejonie spółek wydobywczych pod skrzydłami swojej norweskiej spółki PGNiG Upstream Norway, dysponuje obecnie zasobami na poziomie ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu PGNiG Upstream Norway znajduje się w pierwszej dziesiątce firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje pozycję 8. Natomiast pod względem liczby koncesji miejsce piąte.

Jednak na tym plany polskiego koncernu się nie kończą. Do roku 2030 r. planuje zwiększyć własne wydobycie w Norwegii do 6 mld m3 gazu. To prawie dwa razy więcej niż wyniosło wydobycie w ubiegłym roku.