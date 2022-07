Dodatkowych turbin dla gazociągu Nord Stream nie będzie

Kanada wykluczyła dostawy kolejnych turbin dla gazociągu Nord Stream. Także Niemcy poinformowały, że nie ma żadnych rozmów w tej sprawie.

Sprawa jednej turbiny dla gazociągu stała się przedmiotem wielodniowych negocjacji pomiędzy Berlinem i Ottawą. Po napaści Rosji na Ukrainę na Moskwę zostały nałożone sankcje. Także w sferze branży gazowej i naftowej. Jedna z nich objęła dostawy sprzętu do Rosji.

I tu wchodzi na scenę turbina.

Wyprodukowane przez niemieckiego Siemensa turbina, jest wykorzystywana w stacji kompresorowej Portowaja na początku biegu Nord Streamu. Ze względu na przebieg, urządzenie musiało zostać poddane okresowemu przeglądowi. Zakład mogący to uczynić Siemens posiada w Montrealu. Turbina poddawana była tam naprawie, jednak ze względu na wojnę Kanada postanowiła jej nie wysyłać z powrotem do Rosji.

To wykorzystali Rosjanie. Ograniczyli przesył gazu Nord Streamem, powołując się na brak turbiny. Jednak eksperci uważają, że ograniczenie miało czysto polityczną przyczynę. Mimo bowiem braku turbiny rurociąg pracował przecież przez kilkanaście już dni z nominalną mocą.

Co prawda Rosjanie tłumaczyli się, że w międzyczasie skończył się resurs turbiny zastępującej urządzenie wysłane do Kanady, ale w taki zbieg okoliczności nie wierzą nawet Niemcy.

Ostatecznie Kanada zdecydowała się odesłać tę jedną turbinę, ale wykluczyła kolejne takie działania.

Co oznacza ewentualny niemożność remontu kolejnych turbin w Kanadzie, bo tym faktycznie skutkuje embargo? Nie wiadomo. Kluczowym pytaniem jest to, kiedy będą potrzebowały one przeglądu. Rosja nie dysponuje bowiem kompetencjami do wykonywania samodzielnych napraw. Może się więc okazać, że w niedalekiej przyszłości Nord Stream faktycznie z powodu braku turbin stanie.

Być może we własnym interesie Berlin ugnie się przed rosyjskim dyktatem i dokona przeglądu turbin w którymś z niemieckich zakładów Siemensa.