Dombrovskis: Nord Stream 2 nie jest projektem wspólnego europejskiego interesu

Komisja Europejska zawsze jasno podkreślała, że gazociąg Nord Stream 2 nie jest projektem wspólnego interesu europejskiego - powiedział wiceszef KE Valdis Dombrovskis portalowi RBK-Ukraina.

"Ze strony KE zawsze dawaliśmy jasno do zrozumienia, że Nord Stream 2 nie jest projektem wspólnego europejskiego interesu, nie sprzyja osiągnięciu celów energetycznej polityki UE" - podkreślił wiceszef KE, który w poniedziałek przebywa w Kijowie.

"Teraz będziemy obserwować deklarację USA i Niemiec i to, jak będzie gwarantowane to, by NS2 nie doprowadził do problemów dla Ukrainy jako kraju tranzytowego" - zapewnił.

W lipcu administracja prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat NS2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

Berlin zobowiązał się m.in. do stworzenia funduszu inwestycji w zieloną transformację Ukrainy, projekty energetyczne, oraz użycia wszelkich środków, by skłonić Rosję do przedłużenia umowy o tranzycie gazu przez Ukrainę. Niemcy mają też nałożyć własne sankcje w przypadku, gdy Rosja będzie używać NS2 do szantażu wobec Kijowa.

Porozumienie było krytykowane przez polityków obu partii w Kongresie, a także m.in. przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.