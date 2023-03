Doskonały strzał Orlenu. Koncern zaoszczędzi dziesiątki milionów dolarów

Do gazoportu przybył - pierwszy raz w historii - statek przeznaczony specjalnie do przewozu LNG dla należącego do Orlenu PGNiG. To pierwsza z 8 zamówionych jednostek. Znacząco poprawią one bezpieczeństwo gazowe kraju i przyniosą gigantyczne oszczędności polskiej spółce.

Osiem jednostek pozwoli na obsługę amerykańskich kontraktów Orlenu.

Statki jednorazowo będą mogły przywozić niespełna 100 mln m3 gazu.

Należące do Orlenu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo idealnie wstrzelił się w czasie z wyczarterowaniem statków.

W biznesie trzeba mieć szczęście, ale najczęściej jego źródłem są dogłębne analizy. Te sprawiły, że kilka lat temu kierowane wtedy przez Pawła Majewskiego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowało się na wyczarterowanie pierwszych statków do transportu LNG. Później - już za czasów rządów w spółce Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak - liczba zamówionych statków urosła łącznie do ośmiu.

PGNiG wyprzedził trend, przez co dysponuje flotą do obsługi kontraktów

Dlaczego PGNiG - dziś część Orlenu - zdecydowało się wyczarterować statki? Powód jest prozaiczny. Firma kupuje duże ilości LNG. Te wieloletnie kontrakty zawarte są z jednym producentem katarskim i trzema z USA.

W przypadku Kataru kwestia dostaw była rozwiązana, bo wynikało to z umowy. Katarski producent LNG decyduje się na umowy w formie tzw. FOB (czyli sam dba o dostawę towaru; forma ta nie dotyczy wyłącznie LNG, ale jest dość powszechna w handlu). W praktyce zatem to Katarczycy są odpowiedzialni za transport.

Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że zwykle gaz w takim kontrakcie jest droższy. Z drugiej strony - odpada ryzyko, że odbiorca będzie miał problem np. z awarią statku czy innymi zdarzeniami losowymi - choćby z "zatkaniem" Kanału Sueskiego, przez który płynie katarski gaz.

Jednak w przypadku dostaw LNG z USA zapewnienie transportu i odbioru surowca leży po stronie naszej spółki. Ponieważ metanowców pływa po morzach około 600 (kolejnych około 400 jest już zamówionych), nie wydawałoby się to znaczącym problemem.

I pewnie by nie było, gdyby nie napaść Rosji na Ukrainę, która spowodowała, że gaz od Gazpromu przestał płynąć. W efekcie Europejczycy dosłownie rzucili się na zakupy LNG. A ten, choć jest, wymaga przecież dostarczenia. Stawki frachtu poszybowały w górę, a statków - zwyczajnie brakuje.

I tu wracamy do idealnego wstrzelenia się PGNiG ze swoim czarterem. Nasza spółka zdecydowała się na niego tuż przed podwyżkami cen. Ile zaoszczędziła?

Dokładnie trudno to określić, ale chodzi o dziesiątki mln dolarów. Przykład pierwszy: koszt samego statku. W przypadku pierwszego wyczarterowanego metanowca mówimy o cenie około 187-190 mln dol., tymczasem trzy lata po zamówieniu taki statek kosztuje już blisko ćwierć miliarda dolarów... Do tego dochodzą koszty ubezpieczeń i generalnie gorszych warunków dla czarterujących.

I choć statek nie należy do Orlenu, to był kupiony taniej, co oznacza niższe ceny czarteru.

Jednak większym problemem od ceny byłoby znalezienie jednostek do transportu gazu do Świnoujścia. Statków brakuje... W najczarniejszym scenariuszu PGNiG (PKN Orlen) nie mógłby odebrać gazu, co naraziłoby go na gigantyczne kary.

Flota jednolita, podobnej wielkości ośmiu jednostek

Warto podkreślić, że statki nie będą pływać pod polską banderą. Dotyczy to zarówno pierwszej jednostki - Lecha Kaczyńskiego, drugiej - Grażyny Gęsickiej i nienazwanych jeszcze sześciu kolejnych.

Choć Polska ma tradycje morskie, to jednak w naszej historii nie byliśmy operatorami żadnego metanowca. Także Orlen przyznaje, że nie mamy obecnie ludzi i kompetencji, aby dobrze zarządzać takimi statkami.

Wyjściem było znalezienie specjalistycznych firm do tego zadania. Umowę na czarter PGNiG Supply & Trading (PST - spółka odpowiedzialna w PGNiG za handel LNG) zawarło z Knutsen OAS Shipping – na sześć jednostek - i Maran Gas Maritime.

Pierwsza firma jest norweskiej proweniencji i ma już niemal 130 lat. Dysponuje flotą prawie 40 jednostek, z czego ponad połowę stanowią nowe tankowce LNG. Jeszcze większą flotą metanowców (sumie 45 jednostek) dysponują Grecy z Maran. Obie firmy to uznani i renomowani gracze na rynku transportu LNG.

Lech Kaczyński i pozostałe jednostki, które będą pływać dla Orlenu, to statki o dość podobnej wielkości. W przybliżeniu liczą 297 m długości i 46 m szerokości. Każdy z nich może zabrać około 71 tys. ton LNG, co - w przeliczeniu na metr sześcienny rozprężonego gazu - daje około 95,85 mln m3 surowca.

Warto dodać, że nie są to największe jednostki do przewozu skroplonego gazu na świecie. Na przykład Nakilat - operator, który obsługuje katarski kontrakt na dostawy LNG - dysponuje statkami oznaczonymi Q-Flex i Q-Max. Te pierwsze są regularnymi gośćmi naszego terminala LNG w Świnoujściu (przeciętnie raz w miesiącu). Jednostka tej klasy ma długość 315 metrów i szerokość 50. Jeszcze większe są Q-Maksy, mają bowiem długość 345 metrów i szerokość 53 metrów.

Dlaczego największe jednostki nie zawijają do naszego terminala? Powód jest prozaiczny: typ statków dobiera się do kontraktu i gazoportu. W przypadku naszej umowy z Katarczykami najlepiej sprawdzają się Q-Fleksy.

Q-Maksy są zwyczajnie zbyt duże na Bałtyk i nasz gazoport; wybudowano je z myślą o obsłudze rynku azjatyckiego. Przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie powiedział nam, że zawinięcie takiej jednostki wymagałoby przygotowań. Pirs rozładunkowy w gazoporcie przygotowany jest na mniejsze statki.

W przypadku czarterowanych przez Orlen jednostek ich wielkość jest dobrana tak, aby jak najlepiej obsłużyć kontrakty z amerykańskimi dostawcami LNG.

Bezpieczeństwo dostaw skroplonego gazu ziemnego będzie większe

Udział gazu, który będzie przybywał na pokładach wyczarterowanych przez Orlen jednostek, będzie sukcesywnie rósł. W tym roku w służbie mają być dwie pierwsze, w kolejnym - dwie następne. W 2025 r. wejdą do użytku aż cztery statki.

- Terminal w Świnoujściu jest filarem strategii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Dzięki niemu oraz konsekwentnie realizowanym przez nas działaniom w zakresie importu LNG możemy zapewniać naszym klientom nieprzerwane dostawy błękitnego paliwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w czasie trwającego kryzysu energetycznego i wojny za naszą wschodnią granicą - mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

- Zabezpieczenie dostaw LNG to nie tylko kontrakty, ale również flota. Mając ją do wyłącznej dyspozycji, gwarantujemy stabilność transportu gazu do Polski, ale też wzmacniamy pozycję koncernu na globalnym rynku tego paliwa - dodaje.

Okres czarteru obejmuje 10 lat z możliwością przedłużenia.

Grupa Orlen sprowadza LNG do Świnoujścia (obiektem zarządza Gaz-System) od 2016 roku. Do tej pory odebrała 219 ładunków skroplonego gazu ziemnego o wolumenie wynoszącym ok. 17,5 mln ton LNG.

Najwięcej ładunków przypłynęło z Kataru (116) oraz USA (83). Ponadto odebrano dostawy z Norwegii (13), Nigerii (3), Trynidadu i Tobago (3) oraz Egiptu (1).

Obecnie dostawy LNG pokrywają jedną trzecią rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce.