Dostawca gazu Air Products inwestuje w projekty wodorowe

Air Products ogłosił nowy pakiet zobowiązań stanowiących kontynuację strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Globalny dostawca gazów technicznych zobowiązał się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, dlatego postanowił rozszerzyć program zrównoważonego rozwoju „Jedna trzecia do ‘30”, początkowo obejmujący emisje z zakresu 1 i 2, uwzględniając dodatkowo emisje z zakresu 3.

Air Products w ciągu kolejnych pięciu lat przeznaczy co najmniej 4 mld dol. na działania związane z przechodzeniem na czystą energię, zwiększając swoje całkowite zaangażowanie finansowe w pionierskie dla branży projekty do roku 2027 do kwoty 15 mld dol.

– Nowe zobowiązania uzupełniają i wzmacniają naszą strategię rozwoju, polegającą na budowaniu działalności wokół korzyści dla klimatu i współpracy z klientami w drodze do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Zapewni to przyszłe korzyści dla klimatu dzięki innowacyjnym projektom, które ujrzą światło dzienne w newralgicznym momencie transformacji energetycznej – mówi Seifi Ghasemi, prezes i dyrektor generalny Air Products. – Obserwujemy ogromny potencjał technologii wodorowych i wychwytywania dwutlenku węgla – dodaje.

Firma zamierza ponadto zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej, a dodatkowo dokonać transformacji taboru ok. 2 tys. pojazdów ciężarowych, zamieniając je na auta o zerowej emisji zasilane ogniwami wodorowymi.

„Osiągnięcie założonych celów w tym zakresie będzie wymagało silnego wsparcia ze strony organów regulacyjnych i wypracowania rozwiązań prawnych, które przyczynią się do szybszego wdrażania istotnych technologii, co pozwoli osiągnąć tempo i skalę wymagane do zrealizowania założeń związanych z neutralnością węglową w przyszłości” – zaznacza firma, która ma swoją spółkę w Polsce.

Projekty wodorowe

Celem inicjatywy „Jedna trzecia do ‘30” jest zmniejszenie poziomu emisji o jedną trzecią do roku 2030, przyjmując rok 2015 jako punkt odniesienia. Firma przeznaczyła dotychczas ponad 11 mld dol. na bezemisyjne i niskoemisyjne projekty wodorowe.

Przyszłe korzyści dla klimatu, wynikające z rozwijanych obecnie projektów wodorowych, przy założeniu ich zastosowania na rynku pojazdów ciężarowych, mają wyeliminować ponad 20 mln ton dwutlenku węgla rocznie. W całym okresie trwania tych projektów spodziewane jest uniknięcie emisji ponad 500 mln ton CO2e, co odpowiada poziomowi emisji generowanemu przez ponad 220 mld litrów oleju napędowego używanego do napędzania pojazdów ciężarowych.

Air Products to działający od ponad 80 lat dostawca gazów technicznych. Zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z takich branż, jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza czy napojowa. Dostarcza także technologie i urządzenia do skraplania gazu ziemnego. W roku 2021 przychody ze sprzedaży w 50 krajach wyniosły 10,3 mld dol., a obecna kapitalizacja rynkowa firmy, która zatrudnia ponad 20 tys. pracowników, wynosi ok. 55 mld dol.