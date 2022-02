Dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego bez zakłóceń

Dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego są realizowane zgodnie ze składanymi nominacjami - poinformowało w czwartek PGNiG. Spółka zapewniła jednocześnie, że realizuje dostawy do odbiorców zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

- PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie realizacji dostaw gazu do polskiego systemu przesyłowego - zaznaczyła spółka, podkreślając, że obecnie dostawy z kierunku wschodniego są realizowane zgodnie ze składanymi nominacjami.



PGNiG odbiera gaz z kierunku wschodniego na mocy kontraktu jamalskiego. Umowa ta wyznacza trzy punkty odbioru: na gazociągu jamalskim, na granicy z Białorusią w punkcie Wysokoje, oraz na granicy z Ukrainą w punkcie Drozdowicze.



Jak podkreśliło PGNiG, spółka posiada zdywersyfikowany portfel gazu ziemnego oparty na krajowym wydobyciu oraz kontraktach importowych, a dzięki zarezerwowanym mocom przesyłowym w gazociągach krajowych i transgranicznych, może realizować dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków, w tym do terminala LNG w Świnoujściu, z kierunku zachodniego oraz południowego. W zależności od potrzeb bilansowych, spółka dokonuje rezerwacji dodatkowych mocy przesyłowych oraz zakupów gazu - dodało PGNiG.



Spółka przypomniała, że posiada zapasy w podziemnych magazynach gazu, jak również utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii.