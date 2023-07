Dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o blisko 40 procent

W pierwszym kwartale 2023 r. dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o ponad 39 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. - poinformował w piątek Urząd Regulacji Energetyki. Dodano, że dostawy gazu z Unii Europejskiej wzrosły w tym okresie o ok. 59 proc.

Średnia cena gazu o 86 proc. wyższa niż rok temu

"W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w pierwszym kwartale 2023 r. o 14,8 proc. zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Z kolei dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o ponad 39 proc., a dostawy gazu z Unii Europejskiej aż o ok. 59 proc." - podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Regulator wskazał, że w pierwszym kwartale 2023 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC wyniósł ok. 4,5 TWh, podczas gdy wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł 54,9 TWh. "Rok do roku oznacza to blisko 25-cio procentowy wzrost obrotu gazem w punkcie OTC oraz ponad 5 proc. spadek wolumenu gazu zakontraktowanego w ramach transakcji giełdowych" - przekazano.

Według danych URE średnia cena gazu dostarczanego w ramach kontaktów zawartych na TGE w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 528,15 zł/MWh i była o 86 proc. wyższa od ceny gazu z kontraktów zawieranych na TGE w analogicznym okresie ubiegłego roku. "Z kolei średnia cena gazu dostarczonego w ramach transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniosła 389,83 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z tego samego okresu 2022 r. o blisko 8 proc." - poinformował URE.

Koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 173 podmioty

Zdaniem regulatora, na uwagę zasługuje nie tylko znaczący wzrost - rok do roku - średniej ceny gazu dostarczanego w ramach transakcji zawieranych na TGE, ale również fakt, że był on znacząco droższy (o około 35 proc) od gazu dostarczanego w transakcji OTC, podczas gdy rok wcześniej proporcje były odmienne. "Sytuację można tłumaczyć wysoką ceną gazu w kontraktach terminowych na RTPG[1] (OTF[2]), które stanowią blisko 90 proc. obrotu TGE" - wyjaśnił URE.

Dodano, że w porównaniu do czwartego kwartału 2022 r. nastąpił znaczny wzrost średniej ceny gazu kupowanego na TGE oraz spadek ceny gazu dostarczanego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC.

Urząd przekazał ponadto, że na koniec pierwszego kwartału 2023 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 173 podmioty. Natomiast aktywnie w obrocie gazem ziemnym uczestniczyły 82 przedsiębiorstwa.