Dostawy gazu z Rosji do Polski wstrzymane. Gazprom zakręcił kurek

Gazprom w środę (27 kwietnia) od godziny 8 czasu polskiego całkowicie wstrzyma dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

PGNiG zapowiada, że podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu.

Minister Klimatu Anna Moskwa zapewniła, że Polska jest przygotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców.

- Przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony, zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie - podał pełnomocniki rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

W ocenie PGNiG, wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. Spółka zapowiada, że podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia realizacji dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu, oraz zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich przysługujących jej uprawnień kontraktowych.

Minister Klimatu Anna Moskwa zapewniła we wtorek, że Polska jest przygotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców, a pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej pory.

Gaz do Polski przez Jamał nie płynie. Czy ktoś nadal uważa, że NS1 i NS2 to projekty gospodarcze, a Polska powinna podpisać kolejny długoterminowy kontrakt z Gazpromem? — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 27, 2022

"Od pierwszego dnia wojny deklarujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców" - powiedziała we wtorek wieczorem minister Moskwa podczas wspólnej konferencji prasowej z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

Polska gotowa na odcięcie rosyjskiego gazu

Według Piotra Naimskiego, operator polskiego systemu przesyłu gazu, spółka Gaz-System, realizuje strategię dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i przygotowany jest na wariant zakładający całkowite odcięcie dostaw gazu z Rosji.

Podkreślił, że wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go dotychczas.

Wyjaśnił, że Gaz-System dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego; to jest Gazoport w Świnoujściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości przekazywania do naszego kraju 6,5 mld m sześciennych gazu rocznie, czy wejście z Niemiec przez rewers gazu w Gazociągu Jamalskim.

Naimski mówił, że Gaz-System ma możliwość pozyskania gazu również interkonektorem czeskim, a pierwszego maja uruchomiony zostanie interkonektor, który połączy terminal w Kłajpedzie z Polską. Naimski przypomniał też, że 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe.

Polskie domy i gospodarka są zabezpieczone na dostawy #gaz.u. Posiadamy niezbędne rezerwy oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji.