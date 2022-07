Drastyczny wzrost cen gazu na Łotwie

Od 1 lipca cena gazu dla gospodarstw domowych na Łotwie wzrosła od 65 do 89 proc. To efekt wysokich cen surowca na światowych giełdach.

Jak zauważa Aigar Kalvītis, przedstawiciel zarządu Latvijas Gāze - biorąc pod uwagę wzrost cen gazu ziemnego na rynku światowym, obecnie nie ma możliwości zakupu taniego surowca.

Podwyżka jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami. W czerwcu zakładano, że podwyżka cen gazu wyniesie od 1 lipca od 66 do 90 proc.

Wysokie ceny gazu na Łotwie to pochodna manipulacji Gazpromu. Koncern ten zerwał kontrakty na dostawy gazu do pięciu krajów Unii Europejskiej (Polska,. Bułgaria, Dania, Finlandia i Holandia), a do Niemiec ograniczył.

Wywołało to skokowy wzrost cen gazu ziemnego, z czym jest związany wzrost kosztów gazu dla mieszkańców.