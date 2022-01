Drogi gaz - wina Tuska, Kaczyńskiego i Putina?

Szokująca skala podwyżek cen gazu podgrzała polityczne spory. Dwa największe ugrupowania polityczne obrzucają się winą za kilkusetprocentowe nawet wzrost cen błękitnego paliwa. Według PiS winna jest Platforma Obywatelska, bo dopuściła do budowy gazociągu Nord Streamu 2. Zdaniem PO to PiS nic nie robił, aby ulżyć obywatelom. Dla higieny psychicznej wszystkich: wyjaśniamy jak jest naprawdę.

Nord Stream 2 – samo zło

Niewielkie możliwości PiS

Warto dodać, że za zakupy gazu płacimy więcej również z powodu inflacji. Osłabienie złotówki wobec głównych walut spowodowało, że importowane towary i surowce są droższe. I to tak naprawdę jedyny z widocznych czynników, za który winę ponosi Zjednoczona Prawica.Obecnie rządzący z kolei za wysokie ceny gazu obwiniają rządy PO. Znany z mocnych wypowiedzi poseł Solidarnej Polski (a także w przeszłości członek zarządu PGNiG), Janusz Kowalski stwierdził, że Donald Tusk uzależnił nas od rosyjskiego gazu - wstrzymał Baltic Pipe, opóźnił gazoport i nie zatrzymał budowy Nord Streamu 2. Donald Tusk na pewno nie jest akurat w tej dziedzinie pozytywnym bohaterem, problem w tym, że nijak nie ma się to do obecnych cen gazu.Szybsze uruchomienie gazociągu do Norwegii nie oznaczałoby bowiem, że będziemy mieli tani gaz. Przecież Oslo na produkcji węglowodorów zarabia i nie ma żadnego interesu w sprzedaży surowca po preferencyjnych stawkach w sytuacji, gdy jego ceny biją rekordy na rynku. Oczywiście można próbować dostarczać do kraju „po kosztach” gaz wyprodukowany na Norweskim Szelfie przez PGNiG, ale nie są to takie ilości, aby pozwoliły na odczuwalną obniżkę cen surowca.Również budowa Nord Stream 2, choć z naszego punktu widzenia fatalna, nie jest także dominującym czynnikiem kształtującym obecne ceny gazu. Zdecydowanie większy wpływ ma na to europejska transformacja energetyczna.Należy sobie zadać pytanie, jak kształtowałyby się ceny gazu w UE, gdyby Nord Stream 2 w ogóle nie powstał. Przecież nadal za ponad 35 proc. dostaw gazu do Europy odpowiadałaby Rosja...Ponadto uruchomienie Nord Stream 2 nie spowodowałoby zniknięcia głównych czynników cenotwórczych: niskiego zapełnienia magazynów gazu w Europie, rosnącego popytu na surowiec ze strony państw azjatyckich, czy częstszej niż zwykle bezwietrznej aury w Europie, a w końcu znacznie szybszego od zakładanego zmniejszania produkcji gazu przez Holandię.Obecną sytuację z cenami gazu próbuje wykorzystać również opozycja. Obwinia o wzrost cen rządzących, bo to bardzo nośne hasła. Tyle, że PiS i ugrupowania z nim współrządzące, nie bardzo miały pole manewru by zapanować nad podwyżkami cen błękitnego surowca. Poza inflacją (i to tylko w części – bo w obecnej fazie pandemii w całej Europie występuje ten problem) - pozostałe czynniki kosztowe są bowiem poza zasięgiem mocy sprawczych rządzących.W końcu przy rosnącym zapotrzebowaniu na gaz, nie ma co liczyć, że któryś z jego eksporterów zlituje się nad Polską i sprzeda nam surowiec po okazyjnej cenie.Oczywiście w przestrzeni medialnej pojawiły się pomysły, aby swój apetyt na zarobek obniżył PGNiG. Tyle, ze istnieje tego granica. Spółka nie może bowiem sprzedawać importowanego gazu poniżej kosztów zakupu, bo to prosta droga do finansowej zapaści.To co więc mogą rządzący? Nadal musi być kontynuowana rozbudowa infrastruktury, bo dostępność gazu, nawet drogiego, jest zawsze lepsza, niż brak paliwa.Odpowiedzią mogą być szersze programy osłonowe dla najuboższych Polaków. Jednak tego typu pomoc zawsze budzi wątpliwości, a jej skala i krąg odbiorców także może budzić sprzeciw.W końcu pozostaje kwestia dostaw. PiS z tym rokiem zapowiedział rezygnację z dostaw gazu z Rosji. Być może jednak należałoby to jeszcze raz przeanalizować. Być może niewielki kontrakt na dostawy 2-3 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie byłby jednak zasadny i stwarzał nam lepsza pozycję przetargową na rynku?