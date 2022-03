Dwa lata Portalu Przyłączeniowego

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Portal Przyłączeniowy 19 marca 2020 r. w godzinach wieczornych i już następnego dnia rano wpłynęły pierwsze wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do dziś wpłynęło ich już ponad 150 tys. Oznacza to, że średnio co piąty wniosek jest składany za pośrednictwem portalu.

– Z satysfakcją obserwujemy jak coraz większa liczba klientów w celu przyłączenia do sieci gazowej wybiera złożenie wniosku przez Portal Przyłączeniowy. Przez pierwszy rok z tego narzędzia skorzystało ok 73 tys. klientów, w drugim już ponad 75 tys. Aspiracją Polskiej Spółki Gazownictwa jest bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem, dlatego Portal Przyłączeniowy będzie rozwijany i dostosowywany do oczekiwań naszych klientów także w kolejnych latach – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.