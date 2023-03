Dwa, trzy lata zdecydują o pozycji Gazpromu w Europie

Według niezależnego eksperta Aleksandra Sobko, eksport rosyjskiego gazu do Europy, z wyłączeniem Turcji, w tym roku zmniejszy się o 80 proc. Gazprom ma zaś bardzo mało czasu na odbudowę pozycji rynkowej w Europie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tegoroczny eksport gazu rurociągami z Rosji do Europy wyniesie ułamek wielkości sprzed wojny.

Europejczycy gaz z Rosji zastępują LNG.

Rosja ma tylko kilka lat na odbudowanie udziałów w rynku.

- Jeśli Rosja naprawdę chce zwiększyć dostawy gazu ziemnego do Europy, musi to zrobić w ciągu najbliższych kilku lat - uważa rosyjski ekspert gazowy Aleksander Sobko w felietonie opublikowanym przez centrum analityczne InfoTEK.

Obecny rok to tylko ułamek rosyjskiego eksportu gazu z ostatnich lat

Jego zdaniem na podstawie obecnych wolumenów, według maksymalnego szacunku, eksport gazu rurociągowego do Europy w 2023 r. może wynieść 30 mld m sześc. - czyli nieco ponad 20 proc. tego, co w 2022 roku. Jak podkreśla: gaz do Europy transportowany jest tylko korytarzem ukraińskim i wzdłuż lądowego przedłużenia drugiej odnogi Tureckiego Potoku.

- Tym samym eksport rosyjskiego gazu do Europy, z wyłączeniem Turcji, zmniejszy się w tym roku kilkakrotnie - uważa ekspert.

Zarazem przyznaje, że odbudowa udziałów w rynku do poziomu sprzed 24 lutego 2022 r., czyli napaści Rosji na Ukrainę, nie będzie możliwa.

- Tak czy inaczej: jeśli Rosja naprawdę chce zwiększyć eksport do Europy, musi to zrobić w ciągu najbliższych kilku lat - dopóki nie zostanie podjęta duża liczba decyzji inwestycyjnych na nowe moce regazyfikacyjne. Już teraz wiadomo, że pełnego powrotu do dawnego poziomu nie będzie - przyznaje Sobko.

Rosja musi wyprzedzić USA, tylko to zapewni jej udział w europejskim rynku

Według eksperta, aby całkowicie zastąpić rosyjskie dostawy, a zarazem nie zaburzyć światowego rynku LNG, Europa potrzebuje rocznie ok. 100 mln ton podaży „nowego” LNG. Odpowiada to około 136 mld m sześc. - o tyle zmniejszył się import z Rosji w porównaniu z wartościami sprzed kryzysu.

Jeżeli Kreml i Gazprom chcą ratować udziały, albo choć ich część, w europejskim rynku, powinni wykorzystać istniejące trasy. Według Aleksandra Sobko chodzi o jedną nitkę - to jedyna niezniszczona - Nord Streamu 2 (przepustowość 27,5 mld m sześc.), gazociąg Jamał-Europa (33 mld m sześc.), tranzyt przez Ukrainę.

Jednak na „obudzenie” tych zdolności Gazprom ma niewiele czasu. Analityk zauważa, że Stany Zjednoczone obiecują w najbliższych latach zbudować zdolności eksportowe porównywalne z potrzebami Europy.

- 100 mln ton mocy produkcyjnych LNG być może będzie budowane przez Stany Zjednoczone. Ale to wymaga czasu, co najmniej kilku lat. W tym przypadku będziemy świadkami podwojenia obecnych możliwości skraplania w Stanach Zjednoczonych - podkreśla Sobko.