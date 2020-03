Dwie umowy Gaz-Systemu dotyczące gazociągu na Litwę

Operator przesyłowy gazu Gaz-System zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka GIPL - interkonektora gazowego z Litwą. Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji, druga - robót budowlanych.

Umowę na roboty budowlane na ok. 47-km fragmencie Kuków-granica Polski Gaz-System podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP.



Jak przypomniał wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich.



- Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego - podkreślił Artur Zawartko.



Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin.



W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20-30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.



Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.



Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro dla obu inwestorów projektu - Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid.