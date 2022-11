Dystrybucja gazu potrzebuje większych pieniędzy na inwestycje

Przed Polską Spółką Gazownictwa stoją te same wyzwania, co przed operatorami elektroenergetycznymi, ale na większą skalę. - Nasze nakłady inwestycyjne wymagają od nas dwa razy większych pieniędzy niż te, którymi dysponujemy – stwierdził Ireneusz Krupa, członek zarządu PSG.

- Pojawiła się ogromna presja na przyłączanie sektora wytwórców ciepła systemowego - poinformował Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-Systemu, wskazał m.in., że efekt rozmów na temat kształtu weryfikowanej polityki energetycznej, w tym rozwoju OZE, jest istotny dla projekcji spółki, a tym samym dla inwestycji.

- Ci którzy będą zainteresowani szybszą realizacją swoich inwestycji, powinni mieć prawną możliwość partycypowania w finasowaniu sieci dystrybucyjnych, przyłączy różnych systemów- ocenił Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Rafał Gawin, prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali 7 listopada 2022 roku Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

- Karta tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w wieloletnim horyzoncie czasowym w zakresie, w jakim dotyczy ono prowadzenia inwestycji w modernizację i rozwój sieci- stwierdził Rafał Gawin.

Przed PSG "stoją te same wyzwania, co przed operatorami elektroenergetycznymi"

Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) wskazał, że PSG jest największym w Polsce dystrybutorem energii w postaci paliwa gazowego.

- Jesteśmy więksi niż każdy z dystrybutorów energii elektrycznej, którzy wystąpili, podpisując Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Trochę szkoda, że przy takich rozmowach nas też nie ma - mówił Ireneusz Krupa.

- Rozumiem, że to jest kwestia oddzielności rynku energii elektrycznej od rynku gazu. Natomiast przed nami stoją te same wyzwania, co przed operatorami elektroenergetycznymi, a czasami na większą skalę- stwierdził Ireneusz Krupa.

Wyjaśniał, że potrzeby rynku gazu w zakresie inwestycji w przyłączenia odbiorców są dwukrotnie większe „niż pieniądze, którym dysponujemy na ten cel.”

- Przed nami stoją te same wyzwania, co przed operatorami elektroenergetycznymi, a czasami na większą skalę. Nasze nakłady inwestycyjne wymagają od nas dwa razy większych pieniędzy niż te, którymi dysponujemy. To około 5,5 mld zł rocznie. Dziś stawiamy sobie pytanie, ile tych środków powinno pochodzić z taryfy, a ile z finansowania zewnętrznego - stwierdził Ireneusz Krupa.

Ireneusz Krupa zwrócił uwagę na rozwój rynku biometanu w Polsce. Zazielenienie dystrybucji gazu pozwoliłoby m.in. obniżyć koszty i emisyjność paliwa gazowego.

"Potrzebujemy silnego impulsu rozwoju rynku biometanu w Polsce"

- Potrzebujemy silnego impulsu rozwoju rynku biometanu w Polsce. Przede wszystkim dlatego, żeby wykorzystać nasz potencjał, ale również dlatego, żebyśmy mogli z produkcji własnego paliwa gazowego, nie importowanego uzupełniać bilans gazowy w kraju – komentował Ireneusz Krupa.

- Dzisiaj mamy kryzys. W tym roku zauważmy spadek zużycia gazu o około 10 proc., czyli o około 2 mld m3. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Odnotowujemy również mniejsze zainteresowanie przyłączaniem do sieci gazowej klientów indywidulnych, jak i małego biznesu. Natomiast pojawiła się silna presja na przyłączanie sektora wytwórców ciepła systemowego - zaznaczył Ireneusz Krupa.

Jak dodał, by dziś pokryć potencjał zainteresowania ciepłownictwa, to zapotrzebowanie na gaz wzrosłoby nawet o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie.

- My jednak nie mamy środków na te inwestycje. Dlatego chcielibyśmy zmian w prawie energetycznym, pozwalających na to, aby inwestorzy partycypowali w znacznie większym stopniu w kosztach przyłączenia. Mamy długą kolejkę chętnych, którzy chcą sami pokryć takie inwestycje, ale potrzebujemy zmian prawnych w tym zakresie – zaznaczył Ireneusz Krupa.

- Z jednej strony będzie mniejsze zapotrzebowanie na gaz , a z drugiej strony jest potencjał na wzrost, czyli trzeba będzie rozbudować sieci, modernizować i dostosować do zmiennej architektury tzn. do przyjęcia wielu nowych drobnych źródeł, podobnie jak jest ze źródłami OZE w elektroenergetyce. Mamy ten sam mechanizm ze źródłami w przypadku biometanu w sieciach ciepłowniczych - wskazał Ireneusz Krupa.

Rozwój OZE nie obojętny dla polityki inwestycyjnej Gaz- Systemu

Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-Systemu, wskazał m.in., że efekt rozmów na temat kształtu weryfikowanej polityki energetycznej, w tym rozwoju OZE, jest istotny dla projekcji spółki, która jest operatorem systemu przesyłowego, a tym samym dla inwestycji.

- Nastąpił duży spadek zapotrzebowania na gaz, widzimy to w przesyle. Pytanie, na ile to jest wynikiem redefinicji polityk przedsiębiorstw, zachowania gospodarstw domowych, na ile jest to czysta ekonomia, żeby przykręcić teraz gaz, a na ile z chwilą pojawienia się różnych instrumentów wspomagających popyt na gaz wzrośnie – komentował Artur Zawartko.

Podkreślił, że ze względu na charakterystykę inwestycji w segmencie przesyłu gazu nie jest możliwa realizacja inwestycji z roku na rok „bo to są inwestycje - nawet jeśli przyjąć jeszcze bardziej specjalne specustawy - które muszą potrwać, techniki i fizyki nie da się oszukać.”

- Nie możemy nie wspomnieć, że jak powstaną morskie farmy wiatrowe i produkcja wodoru nastąpi, to w związku z tym w elektroenergetyce przemysłowej najprawdopodobniej ten surowiec też będzie mógł być wykorzystany. Mamy na poziomie europejskim szereg kontaktów z wytwórcami urządzeń, turbin, którzy już dzisiaj deklarują 10-20 proc. udział wodoru w spalaniu gazu, a są tacy producenci, którzy twierdzą, że wodoru można puścić znacznie więcej – wskazywał. Artur Zawartko.

"Jeszcze przez wiele lat, czy tego chcemy czy nie, polska zawodowa wielkoskalowa energetyka będzie oparta o źródła węglowe"

Z opiniami menedżerów współgrały informacje i opinie przekazane przez Ireneusza Zyskę, wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Ireneusz Zyska stwierdził, że „jeszcze przez wiele lat, czy tego chcemy czy nie, polska zawodowa wielkoskalowa energetyka będzie oparta o źródła węglowe i musi nas stabilnie doprowadzić do lat 30., kiedy w polskim miksie energetycznym pojawi się energia jądrowa”.

- Równolegle powinny być rozwijane rozporoszone źródła odnawialne, we wszystkich technologiach. Szczególnie duży nacisk chcemy położyć na źródła mniej zależne pogodowo czy niezależne pogodowo, takie jak biogaz, biometa, biomasa, energia Ziemi, energia wody- mówił Ireneusz Zyska.

Podał, że oprócz wdrożenia takich rozwiązań, jak na przykład cable pooling, rozważane są kwestie dotyczące finansowania budowy przyłączy elektroenergetycznych przez inwestorów z różnych sektorów gospodarki.

- Ci którzy będą zainteresowani szybsza realizacja swoich inwestycji powinni mieć prawną możliwość partycypowania w finasowaniu sieci dystrybucyjnych, przyłączy różnych systemów, które pozwolą na szybszy rozwój bezpiecznej energetyki w obszarze dystrybucji na średnich i niskich napięciach- mówil Ireneusz Zyska.

W tekście zostały wykorzystane m.in. informacje i opinie przedstawione podczas debaty "Bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski" przeprowadzonej podczas 36. Konferencji Energetycznej EuroPower & 6. OZE Power.