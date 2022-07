Dzięki Ukrainie Gazprom może sprzedać Europie więcej gazu, ale nie chce

Ukraina zaproponowała, aby Rosja zwiększyła przesył gazu do Europy przez jej terytorium. Moskwa twierdzi, że to niemożliwe ze względów technicznych. Do Europy płynie wyjątkowo mała ilość rosyjskiego gazu, a ceny surowca rosną.

Rosja ograniczyła przesył gazu do Unii Europejskiej do bardzo niskiego poziomu.

Ukraina proponuje zwiększenie tranzytu surowca przez swoje terytorium, ale Rosja tego nie chce.

Działania Gazpromu wpływają na wzrost cen na europejskim rynku gazu. W Azji jest taniej.

Po wyłączeniu gazociągu Nord Stream – z przyczyn konserwacyjnych, jak twierdzą Rosjanie – jedynym normalnie pracującym gazociągiem, który łączy Rosję z Europą, jest Turkish Stream. Gazociag Jamalski jest nieczynny ze względu na działania Rosji, a przez Ukrainę płynie zaś tylko około 40 proc. zaplanowanego gazu.

Ukraina oferuje pomoc, Rosja jej nie chce

Wszystko przez to, że po ataku Rosji na Ukrainę wojska agresora zajęły jeden z tzw. punktów wejścia do ukraińskiego systemu przesyłowego. Chodzi o stację Sohranowka.

Ponieważ Kijów stracił możliwość kontroli, czy do stacji w ogóle dociera rosyjski gaz i ewentualnie w jakich ilościach, ta droga przesyłu została wyłączona. To zaś oznacza, że przez Ukrainę płynie obecnie zaledwie około 41,3 mln m sześc. gazu na dobę. Tymczasem zgodnie z umowami powinno być to aż 109 mln m sześc.

Pomimo zajęcia Sohranowki Ukraina zaproponowała zwiększenie przesyłu gazu. Więcej surowca miałoby być wysyłane trasą gazociągową na Sudżę. Na to jednak nie zgodzili się Rosjanie, tłumacząc bliżej niesprecyzowanymi problemami z „rosyjskim schematem przepływu gazu”.

Według ekspertów drogą na Sudżę mogłoby być transportowane nawet ponad 70 mln m sześc. gazu na dobę, ale Rosjanie blokują takie rozwiązanie.

Ceny gazu rosną, bo Rosjanie je pompują

Najpewniej to celowe działanie Moskwy. Rosja wywiera w ten sposób presję na kraje Europy, a niska podaż gazu podbija jego ceny.

Wszystko to sprawia, że spotowe ceny gazu w Europie przekraczają 1800 dol. za tysiąc metrów sześciennych. Tymczasem w Azji ceny surowca są znacznie niższe – sierpniowe kontrakty futures na indeksie JKM Platts (Japan Korea Marker), odzwierciedlającym wartość rynku spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu, wyceniane są na 1380 dol. za tysiąc metrów sześciennych.

Rosjanom w pompowaniu cen gazu sprzyjają także dwa czynniki.

Pierwszym jest stosunkowo niska wietrzność w Europie w ostatnich dniach. Produkcja energii wiatrowej w Europie spadła (11 i 12 lipca) i jej udział w bilansie energetycznym Unii Europejskiej wyniósł zaledwie 8 proc. - wynika z danych stowarzyszenia WindEurope. Oznacza to spadek ze średnio 15 proc. w zeszłym tygodniu.

Jakby tego było mało, na wzrost cen gazu w Europie wpłynął wypadek na norweskim złożu podmorskim Sleipner. Norweski operator przesyłu gazu poinformował o trzykrotnym zmniejszeniu mocy produkcyjnych zakładu przeróbki gazu Nyhamna – z 80 do 25 mln metrów sześciennych dziennie.