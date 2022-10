Dziś walne w sprawie fuzji Orlenu i PGNiG. Może być gorąco

W poniedziałek, w samo południe odbędzie się walne zgromadzenie PGNiG w sprawie połączenia z Orlenem. Choć spółkę kontroluje Skarb Państwa, który jest za fuzją, to posiedzenie może mieć emocjonujący przebieg, bo na walne zarejestrowało się ponad pół tysiąca akcjonariuszy.

Jak przekonują architekci połączenia Orlenu i PGNiG, fuzja zwiększy potencjał finansowy nowej firmy.

Przeciwnicy fuzji mnożą argumenty przeciw całemu procesowi, wśród nich jest ryzyko utraty złóż.

Na walne PGNiG, które ma wyrazić zgodę na połączenie z Orlenem, zarejestrowało się ponad pół tysiąca akcjonariuszy.



Zgoda nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PGNiG na połączenie Orlenu i Lotosu wydaje się być formalnością. Należy bowiem pamiętać, że zielone światło na fuzję dał już rząd, a właśnie Skarb Państwa kontroluje bezpośrednio 71,88 proc. akcji gazowej spółki. Wcześniej stosowną zgodę wyrazili już akcjonariusze Orlenu.

Rada Ministrów wyraziła dzisiaj zgodę na połączenie spółek @GK_PGNiG i @PKN_ORLEN. — Jacek Sasin (@SasinJacek) September 26, 2022

Pozamiatane? Formalność? Z technicznego punktu widzenia tak. Wszystko jednak wskazuje, że sprawne przeprowadzenie walnego PGNiG może nie być łatwe. Oczywiście dużo będzie zależało od przewodniczącego walnego zgromadzenia, który nadaje ton całemu posiedzeniu, ale być może tym razem będzie on musiał zmierzyć się z wyzwaniami...

Pół tysiąca zarejestrowanych na walne akcjonariuszy może podgrzać atmosferę obrad

Największym wyzwaniem może być liczba uczestników NZW. Z naszych informacji wynika, że zarejestrowało się na nie ponad 500 akcjonariuszy spółki. Stąd też sama logistyka walnego nie będzie łatwa.

Dodatkowo należy się spodziewać ogromnej liczby wniosków formalnych, co skutecznie może przedłużać walne. Oczywiście w poniedziałek dowiemy się, ilu z zarejestrowanych zdecyduje się przybyć na miejsce obrad, do centrali PGNiG przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Do tego dojść mogą głosy sprzeciwu, gdyż przeciwników fuzji nie brakuje.

- Jak będzie - zobaczymy. Ale może być ciekawie - mówi nam analityk giełdowy (walne ma zamiar obserwować w internecie).

Spółka argumentuje, że fuzja zagwarantuje rozwój całej branży

Zdaniem architekta połączenia spółek, prezesa Orlenu Daniela Obajtka, fuzja będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zwiększy możliwości inwestycyjne oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu, co wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa surowcowego Polski.

Pomysłodawcy połączenia wskazują na uzyskane w ten sposób synergie, które mają pozwolić w sposób efektywny przeprowadzić transformację energetyczną w kierunku neutralności klimatycznej, co wymaga ścisłej koordynacji działań w ramach różnych sektorów rynku energetycznego.

Zwiększenie skali ma pozwolić na wykorzystanie potencjału PGNiG w kwestii realizacji projektów poszukiwawczych (badania geologiczne i wiercenia). W konsekwencji - argumentują menedżerowie Orlenu i PGNiG - fuzja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nie brakuje przeciwników fuzji Orlenu i PGNiG. Argumentów mają wiele

Tyle że nie wszystkich przekonują wskazywane korzyści, które mają płynąć z połączenia obu spółek. Przeciwnicy fuzji podnoszą różnego rodzaju argumenty przeciwko realizowanemu procesowi.

Wśród nich jest m.in. kwestia odpowiedniego zadbania o interesy mniejszościowych akcjonariuszy. Pojawiają się też pytania o wskazywane przez zarząd synergie z połączenia, które w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym mogą być trudne do osiągnięcia.

Jednak ostatnio szczególnie głośno podnoszone w przestrzeni medialnej są argumenty przeciwników połączenia PGNiG i Orlenu, dotyczące kwestii zabezpieczenia kontroli państwa nad strategicznymi złożami. Ich zdaniem fuzja może skutkować utratą kontroli skarbu państwa nad posiadanymi zasobami naturalnymi.

Obie firmy wielokrotnie oświadczały, że ta teza jest całkowicie nieprawdziwa i ignoruje obowiązujące w Polsce przepisy prawa, które nie tylko gwarantują Skarbowi Państwa własność zasobów węglowodorów, ale także pełny nadzór nad ich eksploatacją.

Wpływ na decyzję akcjonariuszy PGNiG podczas walnego zgromadzenia będzie mieć także, a może przede wszystkim parytet wymiany akcji, określający, ile po połączeniu dostaną papierów Orlenu. Został on ustalony w ten sposób, że akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję gazowniczej firmy otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. Jest to zdecydowanie przelicznik korzystniejszy dla akcjonariuszy Orlenu. Tu jednak wracamy do kwestii większościowego akcjonariusza PGNiG, którym jest Skarb Państwa. On już zdecydował, że nawet przy takim parytecie wymiany akcji jest za fuzją.

O tym, jak potoczy się to elektryzujące nie tylko branżę paliwową, ale także finansową walne, dowiemy się już w południe.

