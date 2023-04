EEC 2023: Ukraina chce zatrzymania importu gazu z Rosji do Europy

- Całkowite zatrzymanie importu gazu z Rosji i zamknięcie Kanału Sueskiego na handel z Rosją - takie postulaty wobec krajów zachodnich przedstawił Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy.

- Sankcje przeciwko pojedynczym osobom to za mało. Powinno się całkowicie zablokować rosyjski eksport i w ten sposób ograniczyć Putinowi możliwości finansowania wojny. Import gazu z Rosji do Europy to wciąż miliardy dolarów, na których zarabia Rosja. To trzeba zakończyć. Kanał Sueski także powinien być dla Rosjan zamknięty - uważa Petro Poroszenko.

Jak dodaje, oczywistym jest, że aby wygrać wojnę, Ukraina potrzebuje dostaw zagranicznego sprzętu wojskowego i amunicji. Apeluje jednak, aby na tę kwestię patrzeć pod szerszym kątem.

- Kraje zachodnie powinny patrzeć na sprawy zbrojenia, jak na inwestycje we własne bezpieczeństwo - bezpieczeństwo Europy. Nie chodzi tylko o to, aby Ukrainie przekazywać odpowiednie dostawy amunicji. Należy także zadbać, aby pozostawały one na odpowiednim poziomie. Inaczej może dojść do tzw. zamrożonej wojny - tego nikt nie powinien chcieć - uważa były prezydent Ukrainy.

Nie zapomina jednak, że Ukraina będzie potrzebowała ogromnej pomocy finansowej na odbudowę kraju. Już dziś szacuje się, że gospodarka Ukrainy skurczyła się o około 35 proc., eksport spadł o 60 proc. a nawet 50 proc. infrastruktury technicznej zostało zniszczonej.

Petro Poroszenko apeluje także, aby już dziś nie ograniczać handlu pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.

- Przed granicą z Polską stoi w kolejce 30 tirów. Jeżeli UE uważa nas za państwo kandydujące, to już dziś nie można ograniczać nam handlu. Nie możemy bać się Putina i pozwolić na to, aby którekolwiek państwo decydowało o tym, co się dzieje w takim kraju jak Ukraina - mówi Petro Poroszenko.

Artykuł powstał podczas panelu dyskusyjnego "Ukraina - wojna, wsparcie, odbudowa" w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.