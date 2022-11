Ekolodzy weszli do siedziby Orlenu. Nie chcą dla Polski gazu z Kataru

Trwa okupacja siedziby Orlenu w Warszawie. Aktywiści chcą zaprzestania zakupu gazu z Kataru przez państwową spółkę.

- Jesteśmy małą grupą, zmotywowanych osób do powstrzymania niszczącego klimat przemysłu gazowego - tak piszą o sobie aktywiści, którzy rozpoczęli dziś okupację siedziby Orlenu w Warszawie.

- Krwawy reżim z Kataru odebrał wielu z nas przyjemność oglądania mundialu. To z gazu finansowana jest piłka - tłumaczą powód okupacji.

I domagają się zaprzestania zakupu gazu z Kataru przez państwową spółkę.

Jak poinformowało 21 listopada PGNiG Grupa Orlen, do Terminalu LNG w Świnoujściu zawinął dzień wcześniej gazowiec Al Shamal z ładunkiem ok. 90 tys. ton skroplonego gazu ziemnego z Kataru, co odpowiada ok. 120 mln metrów sześc. gazu w stanie lotnym.

Zgodnie z deklaracją prezesa Orlenu Daniela Obajtka jeszcze w grudniu tego roku poznamy szczegóły strategii dotyczącej sektora gazowego. Gaz z Kataru to ważne, stabilizujące źródło dostaw do Polski.