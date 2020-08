Ekolodzy z Niemiec chcą zablokować użytkowanie Nord Stream 2

Organizacja ekologiczna Niemiecka Pomoc Środowiskowa (DUH) poinformowała w środę 5 sierpnia o złożeniu w sądzie w Greifswaldzie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pozwu z żądaniem anulowania zgody na użytkowanie gazociągu Nord Stream 2 z powodu emisji powodującego globalne ocieplenie metanu.

W swym pozwie DUH domaga się, by właściwy w tej sprawie urząd górniczy w Stralsundzie wziął pod uwagę nowe ustalenia naukowe dotyczące niekontrolowanych emisji metanu i zbadał jego wycieki w trakcie wydobywania, transportu i przeróbki gazu ziemnego.

Powołując się na wyniki najnowszych badań DUH twierdzi, że emisje metanu przy pozyskiwaniu gazu ziemnego są wyraźnie większe niż dotąd zakładano.

Ponieważ urząd górniczy nie chciał dokonać uwzględniającego tę okoliczność sprawdzenia zezwolenia, ekolodzy zwrócili się do sądu.

Rzecznik sądu w Greifswaldzie potwierdził wpłynięcie pozwu zaskarżającego decyzję urzędu górniczego. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

"Jesteśmy pewni, że w świetle dostępnych obecnie ustaleń naukowych zgoda na Nord Stream 2 nie zostałaby udzielona. Należy teraz obowiązkowo uwzględnić nowe metody mierzenia wycieków metanu, gdyż potwierdzają one potężny wpływ gazociągu na nasz klimat" - zaznaczył odpowiedzialny w DUH za kwestie energii i ochrony klimatu Constantin Zerger.

W opublikowanej we wtorek wypowiedzi dla agencji dpa niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier wyraził nadzieję na złagodzenie sporu z USA wokół gazociągu Nord Stream 2 z Rosji po dnie Bałtyku do Niemiec i na wstrzymanie nowych blokujących jego dokończenie amerykańskich sankcji.



"Wciąż mamy nadzieję, że do tych sankcji nie dojdzie. W niemieckim rządzie panuje jednomyślność co do tego, że jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji jeśli chodzi o rozmowy w celu zapobieżenia eskalacji" - zadeklarował Altmaier.



Według niego, bez podejmowanych przez Niemcy działań nie dałoby się na lata zabezpieczyć tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę. "Właśnie w naszym ministerstwie prowadziliśmy decydujące rokowania. W północnych Niemczech zamierza się zbudować terminale przyjmujące także z USA ciekły gaz, który może być sprzedawany w Niemczech" - zaznaczył minister.

Na początku sierpnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył blisko 213 mln zł kary na Gazprom. To skutek braku współpracy w dochodzeniu prowadzonym w związku z budową gazociągu Nord Stream 2.

Na początku roku UOKiK zwrócił się do Gazpromu o udostępnienie kontraktów zawartych przez jego spółkę zależną z pozostałymi firmami finansującymi budowę Nord Stream 2.