Eksport Gazpromu w kwietniu zanurkował

Średni dzienny eksport gazu ziemnego Gazpromu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw w pierwszej połowie kwietnia spadł aż o 18 proc. - podał rosyjski koncern.

Dzienny eksport rosyjskiego surowca w pierwszej połowie kwietnia wyniósł 407 mln m3. Dla porównania w marcu wynosił on 494 mln m3 gazu na dobę.

Od początku roku eksport gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wyniósł 44,6 mld m3 - o 26,4 proc. (16 mld m3) mniej niż w analogicznym okresie w 2021 r.

Jak chwalą się Rosjanie, uzyskiwane ceny są jednak lepsze.

- Kwietniowe ceny kontraktowe „z miesięcznym wyprzedzeniem” ukształtowały się pod wpływem rekordowego wzrostu cen w marcu, na tle stopniowego wprowadzania sankcji i spekulacji o ewentualnych nowych ograniczeniach - informuje Gazprom.

Jak kształtowały się ceny?

Jeśli importowany gaz jest dostarczany według indeksu giełdowego „na miesiąc do przodu” (około połowa eksportu Gazpromu), to jego cena w kwietniu wynosi około 1400 dolarów za tys. m3. Jednak w kontraktach dnia następnego na rynku spot tysiąc m3 gazu jest obecnie warte 1001 dol. Dlatego kupujący zwiększają zakupy „od ręki”, minimalizują zakupy z tytułu kontraktów długoterminowych.

Tłumaczy to w szczególności wzrost dostaw rewersowych z Niemiec do Polski przez Jamał-Europa, oraz zmniejszenie zakupu gazu przez nasz kraj w ramach bezpośredniego kontraktu z Gazpromem.

Dane operacyjne o tłoczeniu gazu w połowie kwietnia wskazują na dalsze ograniczenie poboru gazu z kontraktów importowych. W maju cena miesięcznego kontraktu będzie znacznie niższa, co pozwoli europejskim importerom zwiększyć zakupy gazu do zatłaczania do podziemnych magazynów.

Oczywiście, jeśli nie dojdzie do jakiś niespodziewanych zdarzeń. Rosjanie wskazują na możliwość przerwania dostaw gazu, jeśli europejscy nabywcy nie przejdą do nowego rosyjskiego systemu płatności za gaz (ruble zamiast dolarów i euro).