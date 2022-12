Eksport rosyjskiego gazu do Europy spadł do najniższego poziomu od rozpadu ZSRR

Eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, do jednego z najniższych poziomów od rozpadu ZSRR - wynika z opublikowanych w środę danych rosyjskiego państwowego koncernu paliwowego Gazprom oraz obliczeń agencji Reutera.

Szef Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że w 2022 roku wolumen wyeksportowanego gazu wyniesie 100,9 mld metrów sześciennych.

Z powodu agresji na Ukrainę Rosja straciła swój najważniejszy rynek gazowy, czyli Unię Europejską. Eksport do Niemiec, największej gospodarki UE, został przerwany we wrześniu, po wybuchach, które zniszczyły gazociąg Nord Stream; sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał te eksplozje aktem sabotażu - przypomina Reuters.

Rosja zwiększyła jednak eksport gazu skroplonego (LNG). Według rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat od stycznia do listopada 2022 roku produkcja LNG wzrosła o blisko 10 proc.

Ponadto Moskwa zdołała zrekompensować sobie spadek sprzedaży gazu do Europy dzięki wyższym cenom surowców energetycznych, a dochody budżetu pochodzące z ich sprzedaży wzrosły od stycznia do października o ponad jedną trzecią - podaje Reuters.