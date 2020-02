Elektrownia Kozienice przymierza się do przejścia na gaz. Właśnie podpisano porozumienie

Należąca do Enei Wytwarzanie Elektrownia Kozienice planuje w przyszłości zastąpić bloki węglowe gazowymi. Aby to jednak było możliwe konieczne jest przyłączenie planowanych bloków do sieci gazowej. Właśnie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie.

W przyszłości gazociąg może zapewnić paliwo dla bloków gazowych elektrowni.

Podpisanie umowy przyłączeniowej ma nastąpić do 2023 roku.

Inwestycja to także możliwość w przyszłości zagospodarowania gazu z Norwegii.