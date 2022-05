Engie za rosyjski gaz zapłaci w euro, ale zadowoli także Gazprom

Francuska koncern energetyczny Engie będzie płacić za rosyjski gaz w euro, jednak w taki sposób, że spełni wymogi Gazpromu - poinformowała o tym podczas telekonferencji z inwestorami szefowa koncernu Catherine McGregor.

- Otrzymaliśmy decyzję, która pozwala nam płacić kontrakty w obcej walucie, co wydaje się do przyjęcia dla Gazpromu i jest zgodne z sankcjami UE - powiedziała. Szefowa Engie określiła, że walutą kontraktu jest euro. Spółka dokona kolejnej płatności za gaz z Rosji do końca maja.

Jak donosi Bloomberg, powołując się na przedstawiciela Unii Europejskiej, Komisja Europejska przedłużyła nowe rozporządzenie, zgodnie z którym europejscy importerzy będą mogli nadal płacić za rosyjski gaz, nie naruszając jednocześnie sankcji nałożonych na Moskwę.

W zaktualizowanych wytycznych KE wspomniano, że europejskie firmy powinny wyraźnie stwierdzić, że uważają swoje zobowiązania umowne za spełnione po dokonaniu płatności w euro lub dolarach, nie czekając na ich przeliczenie na ruble.

Engie powiedział w swoim raporcie, że podjął wszelkie niezbędne kroki, aby być gotowym na dokonywanie płatności za dostawy rosyjskiego gazu, podlegające sankcjom UE. W swoich prognozach na 2022 r. francuska firma zakłada również, że dostawy gazu z Rosji nie zostaną przerwane.

Pierwszego kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, który określa nową procedurę opłacania dostaw rosyjskiego gazu przez odbiorców z nieprzyjaznych krajów [państwa, które sprzeciwiają się najazdowi Rosji na Ukrainę przyp. aut.]. Teraz takie państwa muszą przekazywać środki w obcych walutach do Gazprombanku, który będzie kupował ruble na giełdach i przekazywał je na specjalne rublowe konta importerów.

Na płacenie inną walutą niż zapisana w kontraktach nie zgodziły się Polska i Bułgarii. Efektem tego było zerwanie przez Rosjan dostaw surowca.