Estończycy poratują Finów gazem po uszkodzeniu gazociągu Balticconnector

Spółka Eesti Gas poinformowała, że w drugiej połowie listopada dostarczy dodatkowy ładunek amerykańskiego LNG do fińskiego terminalu w Inkoo. To reakcja na uszkodzenie gazociągu pomiędzy oboma krajami i niemożliwość przesyłu surowca tą drogą.

Dostawy LNG pomogą pokryć zapotrzebowanie Finlandii na gaz w sezonie zimowym. Podmorski gazociąg Balticconnector między Finlandią a Estonią pozostaje bowiem zamknięty z powodu wycieku (o jego wywołanie podejrzani są Rosjanie).

Eesti Gas, znana na arenie międzynarodowej jako Elenger, jest największym klientem fińskiej instalacji LNG w porcie Inkoo, obsługiwanej przez Gasgrid. Co ciekawe Estończycy są mocno zainteresowani również polskim rynkiem.

W kwietniu estońska firma otrzymała pierwszy ładunek LNG ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem jednostki FSRU Exemplar należącej do Excelerate Energy, która zacumowana jest w Inkoo w ramach umowy czarterowej.

Eesti Gaas wcześniej informowała, że w tym roku otrzyma łącznie 16 dostaw LNG. Obejmują one również pięć dostaw do FSRU w Kłajpedzie na Litwie i 11 dostaw do Inkoo.

W oświadczeniu podano, że w przypadku tego najnowszego ładunku Eesti Gas otrzyma 12 dostaw za pośrednictwem Inkoo FSRU i łącznie 17 dostaw w tym roku, czyli trzykrotnie więcej w porównaniu z pięcioma dostawami w 2022 r.

- Wcześniej gaz ziemny docierał do Estonii głównie rurociągiem z Rosji, ale od prawie półtora roku kierunek ten został zamknięty i nastąpił pełny zwrot na zachód – podała firma.

- Rynek poradzi sobie – powiedział Margus Kaasik, prezes zarządu Eesti Gaas.

- Dzięki terminalowi Inkoo możliwe jest pokrycie zużycia gazu w Finlandii – gaz i tankowce są dostępne w Ameryce i Europie, dodatkowe ładunki można zamówić dość szybko, a terminal Inkoo ma już doświadczenie w operowaniu na bieżące zapotrzebowanie na gaz – podkreślił menadżer.

Gasgrid opublikował 20 października zmieniony harmonogram rezerwacji zdolności spotowej na zimę 2023/2024 w Inkoo FSRU, aby pomóc w utrzymaniu stabilnych dostaw gazu.