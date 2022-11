Europa bez gazu z Rosji radzi sobie lepiej, niż sądzono

Poziom zapasów gazu ziemnego w europejskich magazynach przekroczył 102,6 mld m3. Tym samym te kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Unii obiekty są zapełnione w 95 proc. Najwięcej gazu pochodzi z dostaw LNG.

Widoczna jest zmiana w strukturze dostaw gazu ziemnego do Europy - coraz ważniejsze jest LNG.

Większość krajów Unii Europejskiej ma maksymalne, lub niemal maksymalne zapasy surowca.

Rosyjski gaz stracił na Starym Kontynencie na znaczeniu.

Do 2 listopada rezerwy gazu w europejskich magazynach wzrosły do ​​95,02 proc., czyli o 6 punktów procentowych powyżej średniej dla tego dnia w ciągu ostatnich pięciu lat. Teraz magazyny zawierają 102,6 miliarda metrów sześciennych gazu. Maksymalna pojemność tych obiektów, według GIE, wynosi 107,7 mld metrów sześciennych (chodzi o tzw. pojemność czynną).

Nawet w listopadzie gaz był pompowany do magazynów

Co ważne, średni wskaźnik napełniania magazynów w listopadzie wynosi 0,19 punktu procentowego dziennie. Wcześniej kraje Unii Europejskiej zobowiązywały się do wypełnienia obiektów w co najmniej 80 proc. do zimy 2022-2023 oraz w 90 proc. przez wszystkie kolejne okresy zimowe.

Rosyjska propaganda i Gazprom straszą, że nawet bliskie maksymalne rezerwy gazu w dużych krajów europejskich nie gwarantują im niezawodnego przejścia okresu jesienno-zimowego. Trzeba tez mieć świadomość, że obciążenie magazynów w Europie zimą będzie wyższe niż w poprzednich latach ze względu na zmiany w logistyce i źródłach dostaw gazu.

Najwyższy stopień wypełnienia magazynów gazu obserwuje się obecnie w Portugalii, Belgii i we Francji. Tam obiekty te są wypełnione w 100 proc. W czołówce pod względem rezerw znajdują się również Polska (98,85 proc.), Dania (98,86 proc.) i Niemcy (99,3 proc.).

Magazyny w Hiszpanii zapełnione są w 94,85 proc., a w drugim co do wielkości gazowym rynku Europy - we Włoszech - w 95,44 proc.

W pierwszej piątce krajów europejskich o najniższym wskaźniku wykorzystania magazynów znajdują się natomiast Łotwa (57,91 proc.), Węgry (85,82 proc.), Bułgaria (90,71 proc.), Słowacja (91,64 proc.) i Austria (93,3 proc.).

Najważniejsze dla bezpieczeństwa rynku gazu w Europie jest LNG

Skuteczne napełnianie magazynów wynika w dużej mierze z zakupu skroplonego gazu ziemnego i dostaw alternatywnymi wobec rosyjskich rurociągami. Moskwa twierdzi, że kraje UE za surowiec przepłacają, ale zapomina przy tym dodać, że sama jednostronnie zerwała kilkanaście kontraktów.

W październiku średnia cena gazu wynosiła około 1382 dol. za tys. m3.

Ze względu na rekordowy import przez unijne kraje, LNG w 2022 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału w całkowitym wolumenie dostaw gazu do Europy – 33 proc. - wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Transportu Gazu (ENTSOG). Na drugim miejscu, z udziałem 26 proc., plasują się dostawy z Morza Północnego (głównie z Norwegii), na trzecim - z 21 proc. - dostawy gazu ze wschodu (w tym gaz z Azerbejdżanu i rosyjski), a także gaz firm mających zapasy surowca na Ukrainie.