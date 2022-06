Europa broni się przed Gazpromem, magazyny gazu coraz pełniejsze

Europejskie magazyny gazu są już wypełnione w prawie 51,5 proc. To około 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem o tej porze. Rosyjski szantaż gazowy sprawił, że europejscy odbiorcy nie mają zaufania do Gazpromu.

Kraje Unii Europejskiej robią zapasy gazu znacznie szybciej niż przed rokiem.

Polska jest liderem w gromadzeniu zapasów.

Pespektywy dla Gazpromu nie s zbyt dobre.

Gazu w europejskich magazynach sukcesywnie przybywa, dziennie ich wypełnienie rośnie o około 0,5 proc. Największy konsument w Europie - Niemcy - mają magazyny wypełnione już w 54,22 proc. Najwolniej rezerw gazu przybywa w Bułgarii, jednak należy pamiętać, że Gazprom zerwał tam kontrakt na dostawy.

Na tle innych państw bardzo dobrze wygląda sytuacja Polski. Nasze magazyny wypełnione są już według danych gaz Infrastructure Europe w 96,17 proc. - to najwyżej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Analitycy uważają, że obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej tempo wypełniania magazynów jest niemal maksymalne przy obecnie dostępnych ilościach gazu.

Mogłoby być jeszcze wyższe, tyle że Rosja nie pali się do wysyłki dodatkowych ilości gazu. Przykładem jest przesył przez Ukrainę wynoszący na dobę obecnie około 41 mln m3. Co prawda Gazprom deklaruje chęć dwa razy większego tranzytu, ale to tylko deklaracja.

Z winy Rosjan nie może ona zostać zrealizowana. Po ataku 24 lutego na Ukrainę Rosjanie zajęli jedną z tłoczni. Kijów nie ma możliwości sprawdzenia, ile gazu faktycznie wpływa do ich systemu przesyłowego, a trudno wierzyć Rosjanom na słowo.

Co ciekawe, sami Rosjanie mijają się z prawda twierdząc, że nie ma innej możliwości przesłania dodatkowych ilości gazu do Europy. Tymczasem bez problemów kilkadziesiąt mln m3 gazu na dobę Gazprom mógłby przesłać Jamałem. Jednak Rosjanie nie robią tego, tłumacząc to rosyjskimi sankcjami nałożonymi na Polskę i nasze firmy energetyczne.

Na szczęście obecnie rosyjskie manipulacje na rynku gazowym nie wpływają na dostępność gazu. Inna sprawa to jego cena. Byłaby on znacznie tańszy, gdyby nie rosyjska polityka.

Według części ekspertów obecna sytuacja przypomina wojnę na przeczekanie. Z jednej strony Europa potrzebuje gazu, z drugiej Rosja chce na nim zarabiać. Jednak działania Rosji sprawiły, że obie strony okopały się na swoich pozycjach i czekają na dalszy rozwój sytuacji.

Jednak odcięcie dostaw gazu przez Gazprom do sześciu krajów Unii (pięciu całkowicie, jednego częściowo) sprawia, że europejscy odbiorcy szukają alternatywy. W przyszłości może to oznaczać, że Rosjanie stracą znaczącą część europejskiego rynku gazu.