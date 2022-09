Europa broni się przez dyktatem Gazpromu, ceny paliwa maleją

Cena gazu w Europie spadła poniżej 2 tysięcy dolarów za tysiąc metrów sześciennych. To najtaniej od połowy wakacji.

Na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ICE cena gazu w Europie podczas handlu w poniedziałek zmalała poniżej 2 tys. dolarów za tysiąc metrów sześciennych - po raz pierwszy od 26 lipca. Spadek od początku dzisiejszego handlu wynosi ponad 9 proc.

Koszt październikowych kontraktów terminowych w hubie TTF w Holandii spadł do 1971 dol. za tys. m3, czyli 188,105 euro za MWh (w oparciu o aktualny kurs wymiany euro/dolar, ceny ICE są podane w euro za MWh).

Spadek ceny gazu następuje w miarę zbliżania się rezerw gazu w europejskich magazynach do maksimum – teraz są one już zapełnione łącznie w ponad 83,5 proc.

Wcześniej kraje Unii Europejskiej zobowiązywały się do wypełnienia magazynów w co najmniej 80 proc. do zimy 2022-2023 oraz w 90 proc. przez wszystkie kolejne okresy zimowe.

Rosyjska propaganda wskazuje co prawda, że obecnie tempo zapełniania magazynów spadło do poziomu najwolniejszego od wiosny, jednak zapomina przy tym dodać, że w coraz większej liczbie krajów dodatkowych ilości surowca nie ma już gdzie pompować.

Spadek ceny ma miejsce pomimo zatrzymania pracy przez gazociąg Nord Stream, najważniejszej do niedawna drogi dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Według Rosjan wynika to z problemów technicznych z turbiną produkcji Siemensa. Ambasador Rosji w Niemczech wezwał, by uruchomić gazociąg Nord Stream 2, który może zastąpić „uszkodzony” rurociąg.

Zarazem Moskwa twardo twierdzi, że Nord Streamu nie da się obecnie uruchomić. Szef Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że Siemens obecnie praktycznie nie ma możliwości regularnej naprawy jednostek dla Nord Streamu, bo po prostu nie ma gdzie tego zrobić.

- Zachodni przeciwnicy wydali już tak dużą liczbę restrykcyjnych dokumentów, że sami się w nich pogubili i wpadli we własną pułapkę sankcji - zaznaczył szef Gazpromu.