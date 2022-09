Europa coraz skuteczniej zbroi się do gazowej wojny

Na koniec minionego tygodnia stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Europie przekroczył 85 proc. Unia Europejska jest coraz lepiej przygotowana na nadchodzącą zimę.

Europejskie magazyny gazu są coraz bardziej zapełnione.

Przygotowanie się do zimy ułatwia aura, w tym wiatry.

Ceny gazu ustabilizowały się mimo niekorzystnych działań Rosjan.

Dość przychylna aura sprawiła, że kraje Unii nadal pompują gaz do podziemnych magazynów surowca. Według stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe, ostatnio rezerwy gazu zwiększyły się średnio do 85,58 proc. Wzrost za ostatni dzień sprawozdawczy (17 września) wyniósł 0,28 punktu procentowego.

Europa jest już prawie gotowa do zimy, zapasy gazu w magazynach rosną

Oznacza to, że w ciągu nieco ponad dwóch tygodni poziom wypełnienia magazynów zwiększył się o ponad 5 punktów procentowych.

Magazyny Belgii, Czech, Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii przekroczyły do ​​tej pory cel 80 proc. W tyle pozostają Austria, Bułgaria, Węgry i Łotwa.

Najgorsza sytuacja dotyczy podziemnego magazynu gazu Incukalns na Łotwie, który jest wypełniony w około 52 proc. Jest to o tyle niepokojące, że ten obiekt odpowiada za rezerwy gazowe dla czterech krajów jednocześnie - trzech republik bałtyckich, a także Finlandii.

Coraz większy stopień wypełnienia magazynów powoduje, że widać już spadek importu LNG. Europejskie terminale LNG, według Gas Infrastructure Europe, we wrześniu działają ze średnim wykorzystania zdolności regazyfikacyjnych na poziomie 57,5 proc., podczas gdy w sierpniu było to 59 proc. Za spadek odpowiada miniony tydzień. Wcześniej Europejczycy kupowali więcej skroplonego gazu niż w sierpniu.

Mniejsze zapasy gazu w USA to efekt sprzedaży dużych partii LNG

Zakupy krajów Unii Europejskiej odbiły się na stanie zapasów w USA. Te są tylko o 4,1 punktu procentowego wyższe od minimalnego poziomu z pięciu ostatnich lat.

Według Energy Information Administration amerykańskiego Departamentu Energii, opóźnienie w stosunku do normy (średni poziom z ostatnich pięciu lat) wynosi 11 proc. Jednak ze względu na zasoby produkcyjne Amerykanie nie obawiają się, że przed sezonem zimowym będą mieli zbyt małe zapasy surowca.

Obecny poziom rezerw w amerykańskich magazynach wynosi około 68 proc., co jest znacznie niższe od rezerw w Europie (UE przekroczyła ten poziom półtora miesiąca temu). Co ciekawe najwyższe rezerwy obecnie mają Rosjanie. Stopień wypełnienia ich magazynów wyniósł już ponad 90 proc.

Jednak jest to spowodowane polityką Moskwy, która nakazała wstrzymać przesył surowca do Europy gazociągiem Nord Stream. Efektem tego jest nadmiar surowca na krajowym rynku. Powoduje to problemy z gazem. By się ratować, Gazprom maksymalnie zwiększył tempo zatłaczania surowca do magazynów. Część gazu jest także spalana.

Więcej gazu w magazynach oznacza niższe ceny na rynku w Europie

Coraz większe wypełnienie magazynów powoduje, że ceny surowca ustabilizowały się. Cena spotowa tys. m3 zmalała do 1,713 dol. (kontrakt dnia następnego w hubie TTF w Holandii), podobnie jak ceny w Azji. Najdroższe kontrakty na przełom roku są obecnie wyceniane na 1736 dol. (kontrakty na indeks JKM Platts - Japan Korea Marker - odzwierciedlające wartość ładunków spot dostarczonych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu).

Pomaga także aura. Europa doświadcza teraz najbardziej komfortowych dni w roku pod względem kosztów. Klimatyzatory nie są już potrzebny, a na włączenie ogrzewania jest za wcześnie. Ponadto generacja energii wiatrowej jest bardzo wysoka.

Produkcja energii wiatrowej w Europie w ubiegłym tygodniu wyniosła średnio 17,3 proc. bilansu energetycznego UE (ze szczytem w sobotę - 24,8 proc.), według danych stowarzyszenia WindEurope. Średnia z przedostatniego tygodnia (5-11 września) wyniosła 12 proc., a dla września 2021 – 9,6 proc.