Europa kupiła najmniej LNG od dwóch lat, ale spadku cen gazu nie widać

Gazu w Europie jest tak dużo, że tylko połowa mocy europejskich terminali gazowych była w sierpniu wykorzystana. To najmniej od dwóch lat.

Gazu w Europie jest dużo, stąd mniejsze zakupy.

Konsumentom sprzyjają wysokie temperatury.

Na razie jednak nie przekłada się to na spadek cen.

Już za kilka dni rozpocznie się październik. W minionych latach ten miesiąc oznaczał zwykle także początek roku gazowego. Wzrasta wówczas zużycie błękitnego paliwa, a podziemne magazyny surowca są osuszane. Tym razem wiele wskazuje na to, że po dwóch pełnych obaw jesieniach z rzędu (co związane było z wojną na Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję za zbrojną napaść), czeka nas dość spokojny okres.

Gazu tyle, że nie bardzo jest z nim co robić, stąd przestoje

Jak wynika z danych instytucji unijnych, europejskie terminale LNG pracowały w sierpniu, wykorzystując zdolności regazyfikacyjne tylko w 50 proc. Do połowy września obciążenie terminali LNG kształtowało się na poziomie tylko 48 proc. A ponieważ z najnowszych danych również da się wyczytać nikłe zainteresowanie zwiększeniem zakupów LNG, wszystko wskazuje na to, że ten trend w kolejnych miesiącach się utrzyma.

Skąd takie małe zainteresowanie?

Pierwszym czynnikiem jest bardzo wysoki stopień wypełnienia magazynów gazu w Europie. Obecny poziom zapasów osiągnął 94,96 proc., czyli 9 punktów procentowych powyżej średniej dla początku trzeciej dekady września w ciągu ostatnich pięciu lat - podała Gas Infrastructure Europe.

Podczas doby gazowej 24 września zwiększono rezerwy o 0,21 pkt. proc. Tempo jest zauważalnie niższe niż normalne tempo w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak przy obecnym stopniu wypełnienia magazynów gazu nie powinno to dziwić.

Co więcej, nic na razie nie wskazuje na zmianę. Skoro zapasy zostały uzupełnione, firmy kupujące LNG robią to tylko w takim zakresie, aby pokryć bieżące zapotrzebowanie na gaz.

Zresztą tak też działo się w poprzednim roku gazowym. Odbiorcy gazu starali się utrzymywać poziom zapasów, wtłaczając do sieci surowiec z bieżących dostaw.

Drugim czynnikiem jest aura. Rekordowo ciepły wrzesień spowodował, że jak na tę porę roku zużycia gazu jest stosunkowo małe.

Zapasy duże, chętnych na gaz mało, a ceny wysokie

Poziom zasobów gazu ziemnego w Europie stał się kluczowym wskaźnikiem rynkowym dla całego świata. Jednak nie przekłada się to na spadek cen.

W poniedziałek cena spotowa gazu w Europie wzrosła o 11 proc. Kontrakt na dostawę surowca z wyprzedzeniem jednego dnia do węzła gazowego TTF w Holandii został zamknięty w cenie 493 dol. za m3.

Producenci gazu próbują przekierować ładunki surowca do Azji.

Spora jest różnica w cenach LNG w Azji w porównaniu do Europy. Listopadowe kontrakty terminowe na indeks JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość ładunków dostarczonych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) wyceniane są na 535 dolarów; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) – 470 dolarów.