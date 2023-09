Europa ma gaz w magazynach, ale na rynku mogą jeszcze namieszać Chiny

Jeśli szukać w Europie pozytywnych aspektów wojny toczącej się na Ukrainie, to są to na pewno dwie kwestie: jesteśmy bardziej oszczędni przy zużywaniu energii elektrycznej i już jesteśmy przygotowani do zimy. Przynajmniej pod kątem zapasów gazu ziemnego.

Andy Sommer, szef zespołu zajmującego się analizą i modelowaniem w Grupie AXPO, która jest największym producentem energii elektrycznej w Szwajcarii, przedstawia dla WNP.PL dane dotyczące rynku gazu w Europie.

Sytuacja, biorąc pod uwagę działania zbrojne, jest wyjątkowo stabilna - spółki energetyczne wyciągnęły wnioski z ubiegłorocznego kryzysu. Nie oznacza to jednak, że ceny gazu będą stabilne w najbliższych miesiącach.

Zdaniem menadżera z Axpo kluczowe dla Europy będą trzy rzeczy: eksport surowca z Norwegii, popyt w Chinach oraz koniec umowy na przesył gazu między Rosją a Ukrainą.

Przez cały ubiegły rok Rosja systematycznie odcinała kraje Unii Europejskiej od dostaw. Ostateczny ruch nastąpił, gdy zakręcono kurek z gazem na rurociągach Jamał i Nord Stream, jednocześnie zmniejszając wolumeny docierające do Unii Europejskiej przez Ukrainę.

Europa zareagowała - zmieniając dostawców i zmniejszając popyt. Rosyjski gaz został w dużej mierze zastąpiony importem z USA, Norwegii, Azerbejdżanu i innych krajów, co znacznie obniżyło ceny w stosunku do szczytowego poziomu z 2022 roku.

Na poniższych wykresach, które przygotowali analitycy szwajcarskiej firmy AXPO, widać, jak zmieniał się eksport gazu z Rosji oraz jak wzrosło znaczenie rurociągu Turkstream, który łączy Rosję z Turcją.

Braki w Europie "łatane" są głównie dostawami LNG oraz tymi z Norwegii

- Z końcem 2024 roku wygasa umowa między Rosją a Ukrainą na przesył gazu do krajów europejskich przez terytorium Ukrainy. Uczestnicy rynku energetycznego czekają na negocjacje, które prawdopodobnie rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. To, jakim wynikiem się zakończą, będzie z pewnością zależało od sytuacji na froncie - mówi Andy Sommer ze szwajcarskiego Axpo.

Jego zdaniem zauważalne jest duże przyspieszenie nowych projektów LNG w Europie. Wynika to wprost z niedziałającego układu, który zapewniał przepływ gazu na osi wschód-zachód.

- W Europie jesteśmy i będziemy coraz bardziej zależni od możliwości eksportowych gazu z Norwegii - ocenia Sommer.

Europa zabezpieczona w gaz. Trzeba liczyć na łagodną zimę także w... Chinach

Magazyny gazu w Europie są prawie pełne i stało się to zdecydowanie wcześniej niż w ubiegłych latach. Zwykle podobny poziom zapełnienia, który notowany jest dzisiaj, kraje uzyskują bliżej końca października.

Wydaje się więc, że zima na kontynencie będzie pod tym względem bezpieczna.

- Aktualnie poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu jest na całkiem zadowalającym poziomie. Jednak to, co będzie ważne w kontekście obecnego sezonu grzewczego, to temperatury zimą w Europie, a także w Azji. Przykładowo, jeśli w Chinach zima okaże się mroźna, Europa odczuje to płacąc więcej za gaz. Innym ryzykiem dla rynków europejskich jest możliwe odbicie gospodarcze w Chinach, które może wywołać gwałtowny wzrost popytu na LNG w tym kraju - dodaje Andy Sommer, dyrektor zespołu ds. analizy fundamentalnej i modelowania w Axpo Group.

Analitycy mają nadzieję, że sytuacja ustabilizuje się dzięki zwiększonym mocom produkcyjnym LNG dostawców takich jak Katar i Stany Zjednoczone, które mają zostać uruchomione w połowie 2024 r.