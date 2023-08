Europa ma największe zapasy gazu w historii

Jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe, poziom zapasów gazu w europejskich magazynach jest tak wysoki, że niektóre kraje zdecydowały się na wstrzymanie zatłaczania surowca. Nigdy wcześniej stopień wypełnienia magazynów na koniec sierpnia nie był aż tak wysoki.

Sierpień to tradycyjnie miesiąc zatłaczania gazu do podziemnych magazynów surowca. W ten sposób UE przygotowuje się na sezon zimowy. Tymczasem ostatniej doby gazowej zatłaczanie surowca do podziemnych magazynów w Europie prawie ustało.

W ostatnim dniu sprawozdawczym (doba gazowa kończąca się 30 sierpnia) rezerwy wzrosły zaledwie o 0,06 proc. - to najmniej w obecnym sezonie zatłaczania, który rozpoczął się już w kwietniu.

Niektóre kraje Unii - Austria, Belgia, Dania, Niemcy - poinformowały o braku zwiększenia zasobów gazu.

Jak przyznają analitycy, po przekroczeniu 92 proc. pojemności zbiorników magazynowych, zatłaczanie przebiega w bardzo umiarkowanym tempie.

Według Gas Infrastructure Europe obecny poziom zapasów wynosi 92,7 proc., czyli jest o 12 punktów procentowych wyższy od średniej dla tych samych terminów z ostatnich pięciu lat. Warto przy tym podkreślić, że nasze magazyny są o około 3 p.p. bardziej wypełnione gazem.

Z danych GIE wynika, że Europa nigdy wcześniej nie miała aż tak dużych zapasów gazu na koniec sierpnia.

Tak duży stopień wypełnienia magazynów to efekt nakazu Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim rewolucji na rynku gazu. Zamiast rosyjskiego surowca Europa przestawiła się na gaz z innych krajów, a także na LNG.

Efektem tego i obaw o kolejny sezon gazowy jest wypełnienia magazynów surowca.